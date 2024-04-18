«Атлетик» — «Гранада». Прогноз на матч чемпионата Испании (19.04.2024)

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сегодня, 22:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетик». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Победа «Гранады» оценивается по коэффициенту 12.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Атлетик» немного отстал от топ-4 Ла Лиги, но все еще имеет шансы пробиться в Лигу чемпионов. Команда из Бильбао занимает пятую позицию с 47 баллами и отстает от мадридского «Атлетико» на четыре пункта. Хозяевам нужно побеждать аутсайдера и ожидать осечки соперника, поэтому хозяева настроены взять три очка. В прошлом туре «Атлетик» потерял очки с «Вильярреалом» (1:1), а ранее выиграл финал кубка Испании у «Мальорки» (2:1, по пенальти).

«Гранада» только в прошлом туре прервала целую серию поражений и одержала победу над «Алавесом» (2:0). Тем не менее, это команде не поможет спастись в чемпионате Испании, ведь от спасительной позиции она отстает на 11 очков и за такое малое количество туров это на практике отыграть практически невозможно. В игре с «Атлетиком» Бильбао любые набранные очки будут сенсацией. В еще одном недавнем матче «Гранада» уступила на своем поле «Валенсии» (0:1).

Информация для ставок

«Гранада» проиграла девять из десяти последних матчей на выезде

«Атлетик» проиграл лишь два матча из десяти последних поединков

«Атлетик» не может выиграть у «Гранады» уже три поединка подряд

Три из пяти последних матчей команда закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Атлетик» находится в хорошей форме и с большой вероятностью должен набирать баллы в этой встрече. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.