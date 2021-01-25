«Атлетик» — «Хетафе»: прогноз на матч Примеры (25.01.2021)

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25 января 2021, 12:33

25 января «Атлетик» из Бильбао сыграет против мадридского клуба «Хетафе».

Ставки букмекеров

Букмекеры считают главным фаворитом этого противостояния «Атлетик», на его победу можно поставить с коэффициентом 2.30. Ничейный исход оценили в 3.00. Победу «Хетафе» оценивают в 3.55. Также есть еще одна интересная ставка, на которую можно обратить внимание — победа «Атлетика» или ничейный исход с коэффициентом 1.30.

Форма команд

«Атлетик» находится на 13-й строчке в турнирной таблице испанской Примеры. Свой последний матч «Атлетик» выиграл со счетом 2:1 у «Ибицы».

«Хетафе» находится на 11-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 23 пункта. Клуб из пригорода Мадрида очень хорошо играл в прошлом сезоне, но в нынешнем особых успехов нет. Команда выиграла свой предыдущий матч со счетом 1:0, но продолжает играть очень неуверенно.

Информация для ставок

● «Хетафе» забил 16 мячей в нынешнем сезоне — один из худших показателей в Примере

● «Хетафе» выиграл лишь два матча из последних пяти

● «Атлетик» проиграл лишь одну встречу из последних пяти

Прогноз

«Атлетик» является фаворитом этой встречи. Команда после прихода Марселино начала радовать болельщиков хорошей игрой. Букмекеры рекомендуют поставить на тотал забитых мячей больше двух с коэффициентом 2.05. Это хорошая ставка, которая может сыграть, у «Атлетика» с голами все в порядке.