«Атлетик» Бильбао — «Кадис». Прогноз на матч Примеры (05.11.2021)

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05 ноября 2021, 09:28

«Атлетик» из Страны Басков примет «Кадис» на стадионе «Сан Мамес». Поединок запланирован на 5 ноября 2021 года, он пройдет в рамках 13-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит этого противостояния — «Атлетик». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.60, а победа «Кадиса» идёт по коэффициенту 8.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Атлетик» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Примеры. У клуба в активе 18 пунктов. Команда выиграла четыре поединка, шесть раз играла вничью и проиграла в одном матче. У «Атлетика» 11 забитых и семь пропущенных. В последних матчах «львы» сыграли вничью с «Реалом Сосьедад», потеряли очки в игре с «Эспаньолом» и обыграли «Вильярреал».

«Кадис» не впечатляет. Команда расположилась на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба девять пунктов. Испанский коллектив выиграл один матч, шесть раз играл вничью и проиграл в пяти поединках. У клуба 11 забитых и 19 пропущенных голов. В последних поединках «Кадис» сыграл вничью с «Мальоркой» и «Вильярреалом», а также проиграл «Алавесу».

Информация для ставок

«Кадис» проиграл в двух из последних пяти матчей Примеры

«Атлетик» ни разу не проиграл за последние пять поединков Примеры

У «Кадиса» четыре забитых мяча в трех последних матчах Примеры

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.70. Не верится в то, что оба клуба смогут отметиться забитыми мячами, особенно «Кадис», который крайне неэффективен в последних поединках. Хозяева являются очевидными фаворитами этого поединка.