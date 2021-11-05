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«Атлетик» Бильбао — «Кадис». Прогноз на матч Примеры (05.11.2021)

05 ноября 2021, 09:28

«Атлетик» из Страны Басков примет «Кадис» на стадионе «Сан Мамес». Поединок запланирован на 5 ноября 2021 года, он пройдет в рамках 13-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Испания. Примера 2021/2022
Атлетик
Кадис
0 : 1
завершен
05 ноября 2021, 23:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.404.919.38
Фонбет 1.37 4.80 9.50
Мелбет 1.42 4.64 8.96
1XBET 1.40 4.84 10.00

Ставки букмекеров

Фаворит этого противостояния — «Атлетик». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.60, а победа «Кадиса» идёт по коэффициенту 8.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Атлетик» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Примеры. У клуба в активе 18 пунктов. Команда выиграла четыре поединка, шесть раз играла вничью и проиграла в одном матче. У «Атлетика» 11 забитых и семь пропущенных. В последних матчах «львы» сыграли вничью с «Реалом Сосьедад», потеряли очки в игре с «Эспаньолом» и обыграли «Вильярреал».

«Кадис» не впечатляет. Команда расположилась на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба девять пунктов. Испанский коллектив выиграл один матч, шесть раз играл вничью и проиграл в пяти поединках. У клуба 11 забитых и 19 пропущенных голов. В последних поединках «Кадис» сыграл вничью с «Мальоркой» и «Вильярреалом», а также проиграл «Алавесу».

Информация для ставок

  • «Кадис» проиграл в двух из последних пяти матчей Примеры
  • «Атлетик» ни разу не проиграл за последние пять поединков Примеры
  • У «Кадиса» четыре забитых мяча в трех последних матчах Примеры

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.70. Не верится в то, что оба клуба смогут отметиться забитыми мячами, особенно «Кадис», который крайне неэффективен в последних поединках. Хозяева являются очевидными фаворитами этого поединка.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.52 1.87 2.05 1.46 3.01
Мелбет 2.07 1.85
1XBET 2.01 1.93
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Все комментарии
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hx2b384rtwug
05 ноября в 15:43
Футбольный клуб Атлетик (Бильбао) одержит победу.
fsrfbzv2e4dh
fsrfbzv2e4dh
05 ноября в 15:42
Футбольный клуб Атлетик (Бильбао) выиграет матч.
shlomo
shlomo
05 ноября в 09:30
Кадис не проиграет
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