«Атлетико» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (01.10.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Кадиса» оценивается по коэффициенту 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.
|
- : -
завтра, 22:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.02. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.13.
Форма команд
«Атлетико» пребывает в хорошем расположении духа, ведь команда смогла заметно улучшить положение в турнирной таблице Ла Лиги. Коллектив занимает пятое место с 13 очками и отстает от лидера на шесть пунктов, но при этом имеет игру в запасе. «Матрасники» очень рассчитывают на победу в матче с «Кадисом», чтобы закрепиться на своем месте, а возможно и продвинуться вперед. Два последних поединка «Атлетико» завершились победами над «Осасуной» (2:0) и «Реалом» (3:1).
«Кадис» показывает средние результаты и стремится держаться как можно дальше от зоны вылета. На данный момент коллектив занимает девятое место с девяти очками и чувствует себя относительно безопасно, что касается зоны вылета. Два последних матча «Кадиса» в чемпионате Испании завершились боевыми ничьими с «Райо Вальекано» (1:1) и «Бетисом» (0:0).
Информация для ставок
- «Атлетико» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей «Кадиса» завершились ничейным результатом
- «Атлетико» выиграл четыре из пяти последних официальных встреч у «Кадиса»
- Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Атлетико» набрал неплохую физическую форму и обязан обыгрывать середняка Ла Лиги на своем поле. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.