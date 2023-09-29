«Атлетико» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (01.10.2023)

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вчера, 21:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Кадиса» оценивается по коэффициенту 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.02. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.13.

Форма команд

«Атлетико» пребывает в хорошем расположении духа, ведь команда смогла заметно улучшить положение в турнирной таблице Ла Лиги. Коллектив занимает пятое место с 13 очками и отстает от лидера на шесть пунктов, но при этом имеет игру в запасе. «Матрасники» очень рассчитывают на победу в матче с «Кадисом», чтобы закрепиться на своем месте, а возможно и продвинуться вперед. Два последних поединка «Атлетико» завершились победами над «Осасуной» (2:0) и «Реалом» (3:1).

«Кадис» показывает средние результаты и стремится держаться как можно дальше от зоны вылета. На данный момент коллектив занимает девятое место с девяти очками и чувствует себя относительно безопасно, что касается зоны вылета. Два последних матча «Кадиса» в чемпионате Испании завершились боевыми ничьими с «Райо Вальекано» (1:1) и «Бетисом» (0:0).

Информация для ставок

«Атлетико» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти последних матчей «Кадиса» завершились ничейным результатом

«Атлетико» выиграл четыре из пяти последних официальных встреч у «Кадиса»

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Атлетико» набрал неплохую физическую форму и обязан обыгрывать середняка Ла Лиги на своем поле. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.