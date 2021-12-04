«Атлетико» Мадрид — «Мальорка». Прогноз на матч Примеры (04.12.2021)

1638608205

сегодня, 11:56

4 декабря 2021 года «Атлетико» из Мадрида сыграет против «Мальорки». Игра состоится в рамках 16-го тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Атлетико». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.32. Ничейный исход оценивается в 5.00, а победа гостей в 10.50.

Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.70.

Форма команд

«Атлетико» расположился на второй строчке в турнирной таблице в Испанской Примере. В активе этого клуба — 29 баллов. Команда выиграла восемь матчей, пять раз играла вничью и проиграла в одном поединке. Всего у «матрасников» 26 забитых и 14 пропущенных мячей. В последних играх «Атлетико» победил «Кадис», обыграл «Осасуну» и сыграл вничью с «Валенсией».

«Мальорка» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 16 пунктов. У команды три победы, семь ничьих и пять поражений. «Мальорка» в нынешнем сезоне забила 14 голов и пропустила 22 мяча в Примере. В последних встречах «Мальорка» играет не лучшим образом, испанский коллектив сыграл вничью с «Хетафе», уступил «Райо Вальекано» и не смог победить «Эльче».

Информация для ставок

«Мальорка» выиграла только один матч из последних пяти

«Атлетико» выиграл два матча из последних пяти

У «Мальорки» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Мальорки“» по коэффициенту 3.40. В последних играх «Атлетико» выглядит не лучшим образом, команда явно не в форме, и от этого поединка можно ждать что угодно.