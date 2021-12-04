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«Атлетико» Мадрид — «Мальорка». Прогноз на матч Примеры (04.12.2021)

сегодня, 11:56

4 декабря 2021 года «Атлетико» из Мадрида сыграет против «Мальорки». Игра состоится в рамках 16-го тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.345.2411.58
Мелбет 1.37 5.25 10.00
1XBET 1.39 5.10 9.80
BetBoom 1.34 5.12 10.94

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Атлетико». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.32. Ничейный исход оценивается в 5.00, а победа гостей в 10.50.

Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.70.

Форма команд

«Атлетико» расположился на второй строчке в турнирной таблице в Испанской Примере. В активе этого клуба — 29 баллов. Команда выиграла восемь матчей, пять раз играла вничью и проиграла в одном поединке. Всего у «матрасников» 26 забитых и 14 пропущенных мячей. В последних играх «Атлетико» победил «Кадис», обыграл «Осасуну» и сыграл вничью с «Валенсией».

«Мальорка» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 16 пунктов. У команды три победы, семь ничьих и пять поражений. «Мальорка» в нынешнем сезоне забила 14 голов и пропустила 22 мяча в Примере. В последних встречах «Мальорка» играет не лучшим образом, испанский коллектив сыграл вничью с «Хетафе», уступил «Райо Вальекано» и не смог победить «Эльче».

Информация для ставок

  • «Мальорка» выиграла только один матч из последних пяти
  • «Атлетико» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Мальорки» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Мальорки“» по коэффициенту 3.40. В последних играх «Атлетико» выглядит не лучшим образом, команда явно не в форме, и от этого поединка можно ждать что угодно.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.49 1.93 1.97 1.51 2.72
Мелбет 1.93 2.01
1XBET 1.92 2.02
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Все комментарии
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j739c7c6z8a5
сегодня в 13:27
Футбольный клуб Атлетико (Мадрид) одержит победу.
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