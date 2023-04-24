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«Атлетико» — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (26.04.2023)

сегодня, 13:54
Атлетико

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Мальорки» оценивается по коэффициенту 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.434.329.98
Pari 1.42 4.15 9.50

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.62. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.6.

Форма команд

«Атлетико» прервал победную серию в Ла Лиге и сразу же отставание от мадридского «Реала» возросло до пяти пунктов. Тем не менее, команда остается на третьем месте с 60 баллами и опережает «Реал» Сосьедад на шесть очков. В домашнем матче с середняком чемпионата Испании подопечные Диего Симеоне постараются с первых минут достигнуть результата. В прошлом туре «Атлетико» проиграл минимально «Барселоне» (0:1), а ранее одолел на своем поле «Альмерию» (2:1).

«Мальорка» после возвращения в Ла Лигу проводит неплохой сезон и может не беспокоиться о зоне вылета. Команда занимает десятое место с 40 баллами и отстает от ближайшего соперника на один балл. В выездном матче с «Атлетико», гости будут играть от обороны и пытаться выбегать в контратаки. Два последних поединка «Мальорки» в чемпионате завершились победами над «Хетафе» (3:1) и «Сельтой» (1:0).

Информация для ставок

  • «Мальорка» проиграла семь выездных матчей из десяти последних
  • «Атлетико» выиграл семь из десяти последних матчей при двух поражениях
  • «Мальорка» выиграла три последних матча с «Атлетико»
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч, одна из команд часто не может отличиться забитым мячом. Предлагаем и сейчас сделать ставку на исход «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.75 1.64 2.36 1.29 3.78
Pari 1.62 2.30
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:55
В этом матче не стану изобретать велосипед, а банально заиграю победу фаворита за скромный кэф. Не думаю, что островитяне смогут увезти из Мадрида хотя бы ничью. Атлетико одержал победы в шести из семи крайних турах чемпионата, в пяти последних домашних матчах лиги очков не терял. А сильная сторона Мальорки всё-таки - это поединки на своём поле. В гостях подопечные Хавьера Агирре проиграли более чем в половине матчей Примеры (в 8 из 15). А дополнительным стимулом для хозяев будет то, что в трёх последних личных встречах они данному сопернику уступали. Пора бы уже и взять верх над островитянами! Разница в классе, домашнее поле и текущая форма "матрасников" - всё этому благоволит!
Гость
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