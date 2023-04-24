«Атлетико» — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (26.04.2023)

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сегодня, 13:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Мальорки» оценивается по коэффициенту 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.62. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.6.

Форма команд

«Атлетико» прервал победную серию в Ла Лиге и сразу же отставание от мадридского «Реала» возросло до пяти пунктов. Тем не менее, команда остается на третьем месте с 60 баллами и опережает «Реал» Сосьедад на шесть очков. В домашнем матче с середняком чемпионата Испании подопечные Диего Симеоне постараются с первых минут достигнуть результата. В прошлом туре «Атлетико» проиграл минимально «Барселоне» (0:1), а ранее одолел на своем поле «Альмерию» (2:1).

«Мальорка» после возвращения в Ла Лигу проводит неплохой сезон и может не беспокоиться о зоне вылета. Команда занимает десятое место с 40 баллами и отстает от ближайшего соперника на один балл. В выездном матче с «Атлетико», гости будут играть от обороны и пытаться выбегать в контратаки. Два последних поединка «Мальорки» в чемпионате завершились победами над «Хетафе» (3:1) и «Сельтой» (1:0).

Информация для ставок

«Мальорка» проиграла семь выездных матчей из десяти последних

«Атлетико» выиграл семь из десяти последних матчей при двух поражениях

«Мальорка» выиграла три последних матча с «Атлетико»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч, одна из команд часто не может отличиться забитым мячом. Предлагаем и сейчас сделать ставку на исход «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.