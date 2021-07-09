«Атлетико Паранаэнсе» — «Ред Булл Брагантино». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (10.07.2021)

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вчера, 05:52

«Атлетико Паранаэнсе» сыграет против «Ред Булл Брагантино» в рамках 11-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Атлетико Паранаэнсе». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.55, ничейный исход оценивается в 3.00, а победа «Брагантино» представлена коэффициентом 3.05.

Форма команд

«Атлетико Паранаэнсе» находится на третьей строчке в турнирной таблице с 19 баллами в активе. Команда выиграла шесть поединков, один раз сыграла вничью и проиграла в двух матчах. На счету клуба 17 забитых и 9 пропущенных мячей. «Атлетико» уверенно выступает в этом сезоне. Однако последний матч завершился поражением от «Сантоса» (1:2).

«Брагантино» набрал 22 балла и находится на второй строчке в турнирной таблице, проведя на один матч больше «Атлетико». На счету команды шесть побед и четыре ничьи. В нынешнем сезоне клуб забил 20 голов и пропустил 11 мячей. «Брагантино» находится в отличной форме и в последних 4 турах пропустил лишь 2 мяча.

Информация для ставок

«Брагантино» забил семь голов в последних пяти матчах

«Атлетико» проиграл два матча из последних пяти

«Брагантино» не проигрывал в этом сезоне чемпионата Бразилии

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на победу «Брагантино» с учетом форы (0) по коэффициенту 2.1. Также можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.83.

Хавбек «Брагантино» сегодня подтвердил информацию о переговорах с «Зенитом».