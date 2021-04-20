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«Атлетико» — «Уэска». Прогноз на матч Примеры (22.04.2021)

вчера, 23:09

«Атлетико» сыграет против «Уэски» в рамках очередного тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.404.919.38
Лига Ставок 1.45 4.50 7.60
Фонбет 1.38 4.70 8.80
Мелбет 1.50 4.34 8.50
1XBET 1.50 4.34 8.50
BetBoom 1.42 4.55 9.01

Ставки букмекеров

«Атлетико» — фаворит этого матча. Поставить на победу «матрасников» можно по коэффициенту 1.38. Также можно сделать ставку на победу «Уэски» по 8.80 и на ничейный исход по 4.70.

Форма команд

«Атлетико» еще зимой пророчили чемпионство, этот клуб опережал своих соперников на 13 очков. Однако к апрелю команда практически растеряла преимущество. Клуб набрал 70 баллов и находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе «матрасников» 21 победа, семь ничьих и три поражения. Клуб забил 57 голов и пропустил 20 мячей.

«Уэска» находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — 27 баллов. У клуба пять побед, 12 ничьих и 14 поражений. «Уэска» забила 31 мяч и пропустила 46 голов. В последних играх «Уэска» играет неплохо, это позволило команде чувствовать себя чуть комфортнее. Поражение в матче против «матрасников» вновь может отправить «Уэску» в зону вылета.

Информация для ставок

  • «Уэска» проиграла два матча из последних пяти
  • «Атлетико» проиграл всего в одном матче из последних пяти
  • У «Атлетико» семь забитых мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.50. Также стоит присмотреться к ставке «гол „Атлетико“ в обоих таймах» по 2.25.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Арсенал» — «Эвертон».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.55 1.81 2.10
Лига Ставок 2.39 1.58 1.74 2.10
Мелбет 1.82 2.14
1XBET 2.43 1.58 1.82 2.14 1.40 3.00
BetBoom 2.46 1.58 1.76 2.12 1.41 3.01
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