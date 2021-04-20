«Атлетико» — «Уэска». Прогноз на матч Примеры (22.04.2021)

1618949395

вчера, 23:09

«Атлетико» сыграет против «Уэски» в рамках очередного тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Атлетико» — фаворит этого матча. Поставить на победу «матрасников» можно по коэффициенту 1.38. Также можно сделать ставку на победу «Уэски» по 8.80 и на ничейный исход по 4.70.

Форма команд

«Атлетико» еще зимой пророчили чемпионство, этот клуб опережал своих соперников на 13 очков. Однако к апрелю команда практически растеряла преимущество. Клуб набрал 70 баллов и находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе «матрасников» 21 победа, семь ничьих и три поражения. Клуб забил 57 голов и пропустил 20 мячей.

«Уэска» находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — 27 баллов. У клуба пять побед, 12 ничьих и 14 поражений. «Уэска» забила 31 мяч и пропустила 46 голов. В последних играх «Уэска» играет неплохо, это позволило команде чувствовать себя чуть комфортнее. Поражение в матче против «матрасников» вновь может отправить «Уэску» в зону вылета.

Информация для ставок

«Уэска» проиграла два матча из последних пяти

«Атлетико» проиграл всего в одном матче из последних пяти

У «Атлетико» семь забитых мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.50. Также стоит присмотреться к ставке «гол „Атлетико“ в обоих таймах» по 2.25.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Арсенал» — «Эвертон».