«Атромитос» — «Ламия». Прогноз на матч Греческой Суперлиги  (03.02.2022).

3 февраля 2022 года «Атромитос» примет «Ламию» в рамках очередного тура Суперлиги Греции по футболу. Поединок состоится в Афинах, на домашнем стадионе «Атромитоса». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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завтра, 18:15
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Атромитос». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.20, ничейный исход оценивается в 3.15, а победа гостей в 3.60. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.15.
Форма команд
«Атромитос» идет в нынешнем сезоне Суперлиги Греции на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять баллов. У команды две победы, четыре ничьих и 12 поражений. Коллектив забил 16 голов и пропустил 37 мячей. В последних матчах «Атромитос» выглядит не лучшим образом, команда постоянно теряет очки — поражения от «Ионикоса» со счетом 2:1, а также от АЕКа 0:2 и ничейный исход с «ПАС Янина» 1:1.
«Ламия» идет в нынешнем сезоне на 11-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 18 баллов. У команды четыре победы, шесть ничьих и девять поражений. Коллектив забил 17 голов и пропустил 24 мяча. В последних встречах «Ламия» выглядит неплохо, клуб часто набирает драгоценные баллы — победа над ОФИ со счетом 2:1, а также ничейный исход с «Арисом» 0:0 и три очка с «Ионикосом» 2:1.
Информация для ставок
- «Ламия» не проигрывает вот уже пять игр кряду
- «Атромитос» не побеждает шесть игр кряду
- У «Ламии» три забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Ламии» по коэффициенту 1.67. Эта команда лучше подготовлена к матчам и наверняка именно она будет диктовать свои условия в грядущем противостоянии.