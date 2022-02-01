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«Атромитос» — «Ламия». Прогноз на матч Греческой Суперлиги  (03.02.2022).

вчера, 16:54

3 февраля 2022 года «Атромитос» примет «Ламию» в рамках очередного тура Суперлиги Греции по футболу. Поединок состоится в Афинах, на домашнем стадионе «Атромитоса». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.252.883.80
Фонбет 2.17 3.00 3.85
BetBoom 2.18 2.95 3.70

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Атромитос». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.20, ничейный исход оценивается в 3.15, а победа гостей в 3.60. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Атромитос» идет в нынешнем сезоне Суперлиги Греции на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять баллов. У команды две победы, четыре ничьих и 12 поражений. Коллектив забил 16 голов и пропустил 37 мячей. В последних матчах «Атромитос» выглядит не лучшим образом, команда постоянно теряет очки — поражения от «Ионикоса» со счетом 2:1, а также от АЕКа 0:2 и ничейный исход с «ПАС Янина» 1:1.

«Ламия» идет в нынешнем сезоне на 11-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 18 баллов. У команды четыре победы, шесть ничьих и девять поражений. Коллектив забил 17 голов и пропустил 24 мяча. В последних встречах «Ламия» выглядит неплохо, клуб часто набирает драгоценные баллы — победа над ОФИ со счетом 2:1, а также ничейный исход с «Арисом» 0:0 и три очка с «Ионикосом» 2:1.

Информация для ставок

  • «Ламия» не проигрывает вот уже пять игр кряду
  • «Атромитос» не побеждает шесть игр кряду
  • У «Ламии» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Ламии» по коэффициенту 1.67. Эта команда лучше подготовлена к матчам и наверняка именно она будет диктовать свои условия в грядущем противостоянии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.79 1.99 1.46 2.69
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:58
В этом матче скорее всего обе команды забьют. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 17:07
Возможен ничейный результат
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