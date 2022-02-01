«Атромитос» — «Ламия». Прогноз на матч Греческой Суперлиги  (03.02.2022).

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вчера, 16:54

3 февраля 2022 года «Атромитос» примет «Ламию» в рамках очередного тура Суперлиги Греции по футболу. Поединок состоится в Афинах, на домашнем стадионе «Атромитоса». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Атромитос». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.20, ничейный исход оценивается в 3.15, а победа гостей в 3.60. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Атромитос» идет в нынешнем сезоне Суперлиги Греции на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять баллов. У команды две победы, четыре ничьих и 12 поражений. Коллектив забил 16 голов и пропустил 37 мячей. В последних матчах «Атромитос» выглядит не лучшим образом, команда постоянно теряет очки — поражения от «Ионикоса» со счетом 2:1, а также от АЕКа 0:2 и ничейный исход с «ПАС Янина» 1:1.

«Ламия» идет в нынешнем сезоне на 11-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 18 баллов. У команды четыре победы, шесть ничьих и девять поражений. Коллектив забил 17 голов и пропустил 24 мяча. В последних встречах «Ламия» выглядит неплохо, клуб часто набирает драгоценные баллы — победа над ОФИ со счетом 2:1, а также ничейный исход с «Арисом» 0:0 и три очка с «Ионикосом» 2:1.

Информация для ставок

«Ламия» не проигрывает вот уже пять игр кряду

«Атромитос» не побеждает шесть игр кряду

У «Ламии» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Ламии» по коэффициенту 1.67. Эта команда лучше подготовлена к матчам и наверняка именно она будет диктовать свои условия в грядущем противостоянии.