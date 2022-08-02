«Аугсбург» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (06.08.2022)

Ставки букмекеров
В этом поединке минимальное преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 3.35. Ничью можно выбрать за 3.5.
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06 августа 2022, 16:30
суббота
Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Аугсбург» очень неважно выступал в прошлом сезоне и только в конце смог сохранить место в Бундеслиге на следующий сезон. Сейчас команда хочет избежать собственных ошибок и более успешно стартовать в новом футбольном году. Предстоящий матч обещает быть сложным для хозяев, однако при полной концентрации и хорошей реализации, шансы зацепиться за результат определенно будут. Два последних матча «Аугсбурга» закончились победой над «Лоне» (4:0) в кубке и поражением от «Ренна» (2:3) в товарищеской игре.
«Фрайбург» провел сильный сезон, однако клубу не хватило стабильности побороться за первые четыре места. Тем не менее, «Фрайбург» завоевал право представлять страну в еврокубках и теперь постарается держать свой уровень в чемпионате и в нынешнем сезона. В матче кубка Германии «Фрайбург» только в дополнительное время прошел «Кайзерслаутерн» (2:1), а ранее в товарищеской встрече сыграл вничью со «Страсбуром» (3:3).
Информация для ставок
- «Аугсбург» выиграл только четыре встречи из десяти последних во всех турнирах
- Семь последних матчей «Фрайбурга» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Семь из десяти последних поединков между клубами закончились исходом «обе забьют»
- Три из пяти последних матчей команд на поле «Аугсбурга» закончились ничейным результатом
Прогноз
«Фрайбург» выглядит увереннее и стабильнее «Аугсбурга» на бумаге и постарается свое превосходство применить на практике. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.