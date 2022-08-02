«Аугсбург» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (06.08.2022)

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сегодня, 16:14

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальное преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 3.35. Ничью можно выбрать за 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Аугсбург» очень неважно выступал в прошлом сезоне и только в конце смог сохранить место в Бундеслиге на следующий сезон. Сейчас команда хочет избежать собственных ошибок и более успешно стартовать в новом футбольном году. Предстоящий матч обещает быть сложным для хозяев, однако при полной концентрации и хорошей реализации, шансы зацепиться за результат определенно будут. Два последних матча «Аугсбурга» закончились победой над «Лоне» (4:0) в кубке и поражением от «Ренна» (2:3) в товарищеской игре.

«Фрайбург» провел сильный сезон, однако клубу не хватило стабильности побороться за первые четыре места. Тем не менее, «Фрайбург» завоевал право представлять страну в еврокубках и теперь постарается держать свой уровень в чемпионате и в нынешнем сезона. В матче кубка Германии «Фрайбург» только в дополнительное время прошел «Кайзерслаутерн» (2:1), а ранее в товарищеской встрече сыграл вничью со «Страсбуром» (3:3).

Информация для ставок

«Аугсбург» выиграл только четыре встречи из десяти последних во всех турнирах

Семь последних матчей «Фрайбурга» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

Семь из десяти последних поединков между клубами закончились исходом «обе забьют»

Три из пяти последних матчей команд на поле «Аугсбурга» закончились ничейным результатом

Прогноз

«Фрайбург» выглядит увереннее и стабильнее «Аугсбурга» на бумаге и постарается свое превосходство применить на практике. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.