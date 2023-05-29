«Аяччо» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (03.06.2023)

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вчера, 10:06

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Марселя» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.37 Ничейный результат котируется по 5, а победа «Аяччо» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.65. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.78.

Форма команд

«Аяччо» уже несколько туров назад потерял шансы на сохранение прописки, но даже без давления за результат, все равно не может победить в Лиге 1 уже несколько месяцев. Коллектив занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 23 баллами и вряд ли сможет создать конкуренцию «Марселю» на своем стадионе. Два последних поединка «Аяччо» завершились крупными поражениями от «Ланса» (0:3) и «Ренна» (0:5).

«Марсель» немного «рассыпался» к концу сезона и уже точно завершит его на третьем месте, а результат последнего поединка ни на что ни повлияет. В активе клуба 73 балла, что семь пунктов больше, чем у идущего сзади «Лилля». В предстоящем поединке с аутсайдером у гостей будет возможность завершить нынешний сезон победой и уйти в заслуженный отпуск. В прошлом туре «Марсель» на своем поле уступил «Бресту» (1:2), а ранее проиграл «Лиллю» на выезде (1:2).

Информация для ставок

«Аяччо» проиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих

«Марсель» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде

«Аяччо» проиграл три из пяти последних матчей «Марселю»

Три последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Марсель» является фаворитом в этой встрече и будет играть на победу, несмотря на отсутствие турнирной мотивации. Сделать ставку на гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.