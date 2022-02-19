«Йонг Аякс» — «Алмере Сити». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (21.02.2022)

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вчера, 16:55

21 февраля 2022 года состоится поединок — «Йонг Аякс — Алмере Сити». Матч пройдет на домашнем стадионе «Йонг Аякса» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекер Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Йонг Аякс» по коэффициенту 1.67. Ничейный исход оценивается в 4.05, а победа гостей в 4.20. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.90

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Йонг Аякса» третья строчка в турнирной таблице и 49 баллов в активе. Клуб выиграл 15 встреч, четыре раза играл вничью и проиграл в семи матчах. Всего у коллектива 55 забитых и 41 пропущенных мячей. В последних встречах «Йонг Аякс» смотрится неплохо и активно набирает драгоценные баллы в чемпионате — победы над «Йонг ПСВ » со счетом 2:0 и над «Йонг АЗ Алкмар» 2:1, а также поражение от «Эксельсиора» 6:2.

«Алмере Сити» в нынешнем сезоне идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 20 пунктов. У команды четыре победы, восемь ничьих и 14 поражений. Коллектив забил 36 голов и пропустил 55 мячей. В последних встречах «Алмере Сити» не может похвастаться хорошей игрой и постоянно теряет очки — ничья с «Эмменом» со счетом 2:0, а также с «Дордрехтом» 2:2 и с «Телстаром» 0:0.

Информация для ставок

«Алмере Сити» не может выиграть вот уже восемь игр кряду

«Йонг Аякс» проиграл два матча из последних пяти

У «Алмере Сити» два пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что обе команды забьют и победит «Йонг Аякс» по коэффициенту 2.90. В нынешнем сезоне этот клуб играет очень хорошо и может победить и в этом матче.