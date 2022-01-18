«Аякс» — «Эксельсиор». Прогноз на матч Кубка Нидерландов по футболу (20.01.2022)

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18 января 2022, 16:54

20 января 2022 года «Аякс» сразится с «Эксельсиором» в рамках ⅛ финала Кубка Нидерландов по футболу. Игра пройдет на домашней арене «аяксидов». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом грядущего матча является «Аякс». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.02. Ничейный исход оценивается в 25.00, а победа «Эксельсиора» в 81.00 — то есть в клуб не верят от слова «совсем». Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 3.50.

Форма команд

«Аякс» идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов по футболу. У команды 45 пунктов. В активе клуба — 14 побед, три ничьих и два поражения. Всего у команды 59 забитых мячей и четыре пропущенных гола. В последних встречах «Аякс» демонстрирует феноменальную форму — победы над «Утрехтом» 0:3 и «Фортуной» 5:0, а также над «Фейеноордом» со счетом 0:2 лишь доказывают это.

В нынешнем сезоне у «Эксельсиора» второе место в турнирной таблице Первого дивизиона Нидерландов. Команда набрала 43 балла. У клуба 13 побед, четыре ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 48 голов и пропустила 26 мячей. В последних встречах «Эксельсиор» выглядит очень даже неплохо, клуб сыграл вничью с «Графсхапом» со счетом 0:0, а также поделил очки с «Дордрехтом» 1:1 и победил «Маастрихт» 2:1.

Информация для ставок

«Эксельсиор» не побеждает три игры кряду

«Аякс» выиграл четыре матча кряду

У «Эксельсиора» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и тотал матча будет больше 2.5 по коэффициенту 3.50. В Нидерландах всегда много забивают, особенно это касается «Аякса».