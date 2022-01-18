«Аякс» — «Эксельсиор». Прогноз на матч Кубка Нидерландов по футболу (20.01.2022)

20 января 2022 года «Аякс» сразится с «Эксельсиором» в рамках ⅛ финала Кубка Нидерландов по футболу. Игра пройдет на домашней арене «аяксидов». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
По мнению букмекеров, фаворитом грядущего матча является «Аякс». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.02. Ничейный исход оценивается в 25.00, а победа «Эксельсиора» в 81.00 — то есть в клуб не верят от слова «совсем». Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 3.50.
Форма команд
«Аякс» идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов по футболу. У команды 45 пунктов. В активе клуба — 14 побед, три ничьих и два поражения. Всего у команды 59 забитых мячей и четыре пропущенных гола. В последних встречах «Аякс» демонстрирует феноменальную форму — победы над «Утрехтом» 0:3 и «Фортуной» 5:0, а также над «Фейеноордом» со счетом 0:2 лишь доказывают это.
В нынешнем сезоне у «Эксельсиора» второе место в турнирной таблице Первого дивизиона Нидерландов. Команда набрала 43 балла. У клуба 13 побед, четыре ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 48 голов и пропустила 26 мячей. В последних встречах «Эксельсиор» выглядит очень даже неплохо, клуб сыграл вничью с «Графсхапом» со счетом 0:0, а также поделил очки с «Дордрехтом» 1:1 и победил «Маастрихт» 2:1.
Информация для ставок
«Эксельсиор» не побеждает три игры кряду
«Аякс» выиграл четыре матча кряду
У «Эксельсиора» три забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и тотал матча будет больше 2.5 по коэффициенту 3.50. В Нидерландах всегда много забивают, особенно это касается «Аякса».