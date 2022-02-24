«Айнтрахт» Ф — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (26.02.2022)

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сегодня, 17:16

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.42. В случае победы «Айнтрахта» Ф, зайдет коэффициент 6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.99. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.47.

Форма команд

Мюнхенская «Бавария» в последнем матче показала, что с ней все в полном порядке, и она готова продолжать борьбу во всех турнирах, где принимает участие. Коллектив лидирует в Бундеслиге и набрал уже 55 очков, опережая ближайшего конкурента на шесть пунктов. Команда проиграла поединок первого круга «Айнтрахту» и поэтому имеет дополнительную мотивацию на эту встречу. В прошлом туре «Бавария» крупно обыграла «Гройтер Фюрт» (4:1), а ранее уступила «Бохуму» (2:4).

«Айнтрахт» Ф не радует своих болельщиков качественными результатами и добыл всего одну победу в последних пяти поединках Бундеслиги. Команда занимает низкое для себя десятое место, имея в активе 31 очко. Клуб вряд ли сможет претендовать на место в Лиге Чемпионов, но побороться за еврокубковую зону ей вполне по силам. В прошлом туре «Айнтрахт» Ф проиграл минимально «Кельну» (0:1), а ранее уступил «Вольфсбургу» (0:2).

Информация для ставок

«Айнтрахт» Ф выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Баварии» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бавария» проиграла два последних поединка «Айнтрахту» Ф

Семь из десяти последних матчей команд во Франкфурте завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Бавария» является абсолютным фаворитом поединка, и нет причин, которые помешают команде забрать три очка в этом матче. Предполагаем, что гости одержат уверенную победу с форой (-1.5), на которую можно поставить по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Фонбет.