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«Айнтрахт» Ф — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (26.02.2022)

сегодня, 17:16
Бавария

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.42. В случае победы «Айнтрахта» Ф, зайдет коэффициент 6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.475.121.44
Фонбет 6.60 5.00 1.43
Мелбет 6.45 5.50 1.47
1XBET 6.45 5.50 1.47
BetBoom 6.89 5.09 1.44

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.99. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.47.

Форма команд

Мюнхенская «Бавария» в последнем матче показала, что с ней все в полном порядке, и она готова продолжать борьбу во всех турнирах, где принимает участие. Коллектив лидирует в Бундеслиге и набрал уже 55 очков, опережая ближайшего конкурента на шесть пунктов. Команда проиграла поединок первого круга «Айнтрахту» и поэтому имеет дополнительную мотивацию на эту встречу. В прошлом туре «Бавария» крупно обыграла «Гройтер Фюрт» (4:1), а ранее уступила «Бохуму» (2:4).

«Айнтрахт» Ф не радует своих болельщиков качественными результатами и добыл всего одну победу в последних пяти поединках Бундеслиги. Команда занимает низкое для себя десятое место, имея в активе 31 очко. Клуб вряд ли сможет претендовать на место в Лиге Чемпионов, но побороться за еврокубковую зону ей вполне по силам. В прошлом туре «Айнтрахт» Ф проиграл минимально «Кельну» (0:1), а ранее уступил «Вольфсбургу» (0:2).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» Ф выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Девять из десяти последних матчей «Баварии» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Бавария» проиграла два последних поединка «Айнтрахту» Ф
  • Семь из десяти последних матчей команд во Франкфурте завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Бавария» является абсолютным фаворитом поединка, и нет причин, которые помешают команде забрать три очка в этом матче. Предполагаем, что гости одержат уверенную победу с форой (-1.5), на которую можно поставить по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.36 1.36 2.75 1.51
Мелбет 3.20 1.33
1XBET 3.20 1.33
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 21:45
Победа команды "Баварии" и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:39
Франкфуртская команда в межсезонье потеряла Ади Хюттера и как то без привычного швейцарского агрессора с австрияком Гласснером из Вольфсбурга скачка вперед в развитии не получилось. Последние 2 сезона красно-черные сражались за зону ЛЧ, а сейчас идут в Бундеслиге только 10ыми, в 6 очках отставания от зоны еврокубков. В крайнем туре чемпионата франкфуртцы уступили Кельну 0-1 на выезде, и поражение стало для них вторым подряд. С Баварией серия может продолжиться.45 минут просыпались мюнхенцы дома с Фюртом, зато когда проснулись отправили 4 мяча в ворота аутсайдера Бундеслиги, победив 4-1. Да, с оборонительными скиллами есть проблемы, однако атака с Левандовски, Мюллером и Сане решает все вопросы. Мюнхенцы гораздо стабильнее по сезону, играют интенсивнее и на классе здесь должны забирать 3 очка.
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