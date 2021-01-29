«Айнтрахт» — «Герта»: прогноз на матч Бундеслиги (30.01.2021)

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29 января 2021, 11:59

Интересную встречу двух крепких команд подарит нам 19-й тур Бундеслиги. «Айнтрахт» ждет в гости столичную «Герту».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Айнтрахт». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 1.75. Победа «Герты» оценивается в 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.28. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Айнтрахт» находится в хорошей форме и в отличном настроении в последнее время. В команду вернулся их главный бомбардир Лука Йович, а сам клуб не проигрывает уже несколько матчей подряд. После боевой ничьи с «Фрайбургом» (2:2), «Айнтрахт» камня на камне не оставил от «Арминии» (5:1). Благодаря последним успехам коллектив находится на заслуженном шестом месте в чемпионате Германии.

«Герта» из Берлина никак не может найти свою игру. После победы над безнадежным «Шальке» команда не может выиграть ни одного матча. Единственной встречей, где клуб набрал очки, стала ничья с «Кельном». Чтобы сохранить прописку в Бундеслиге, команда должна собраться с силами и прервать неприятную серию без побед.

Информация для ставок

• «Айнтрахт» выиграл пять из шести последних матчей в Бундеслиге

• «Герта» не может победить уже четыре матча подряд

• Четыре из пяти последних выездных матчей «Герты» закончились с исходом ТМ 2.5

• В пяти домашних матчей «Айнтрахта» голы забивали обе команды

Прогноз

«Айнтрахт» сейчас на ходу и серьезно нацелен на борьбу за зону Лиги чемпионов. Чтобы осуществить задуманное, клуб обязан побеждать в подобных матчах. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев с коэффициентом 1.75.