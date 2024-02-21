«Айнтрахт» Франкфурт – «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз на матч Лиги конференций (22.02.2024)

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вчера, 09:35

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15 В случае победы «Юнион Сент-Жиллуаз», зайдет коэффициент 3.25. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.93 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Айнтрахт» хорошо начал первый матч и выигрывал в два мяча уже к десятой минуты матча в Бельгии. Тем не менее, команда не смогла даже удержать победу (2:2) и это немного расстраивает болельщиков до сих пор. Немецкий клуб все же остается фаворитом, ведь ответная встреча пройдет на их стадионе. В прошлом туре Бундеслиги «Айнтрахт» сыграл вничью с «Фрайбургом» (3:3), а ранее поделил очки с «Бохумом» (1:1).

«Юнион Сент-Жиллуаз» явно доволен результатом первого поединка, ведь для них все началось катастрофично. Теперь коллективу из Бельгии придется еще сложнее, ведь игра на выезде, однако шансы на проход дальше сохраняются. В чемпионате своей страны «Юнион Сент-Жиллуаз» уверенно лидирует с 62 баллами и опережает на восемь пунктов ближайшего соперника, а в прошлом туре на выезде одолел «Кортрейк» (3:1).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Айнтрахта» завершились ничьими

Четыре из пяти последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились исходом «обе забьют»

«Айнтрахт» забивает на своем поле уже десять поединков подряд во всех турнирах

Прогноз

Обе команды показывают неоднозначные результаты и предсказать победителя в этой паре довольно сложно. Предлагаем сделать выбор в пользу результативной встречи и разместить ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.93.