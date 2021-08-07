АЗ-2 — «Алмере Сити». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (09.08.2021)

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вчера, 21:07

9 августа 2021 года стартует поединок АЗ -2 — «Алмере Сити». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Алмере Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.64, ничейный исход оценивается коэффициентом 4.20, а победа хозяев — 4.40.

Форма команд

АЗ -2 еще не играл в этом сезоне в официальных матчах, команда принимала участие только в товарищеских поединках. В предсезонном турнире клуб выглядел не лучшим образом, у команды были поражения, которые напомнили болельщикам прошлый сезон. Есть вероятность, что команда выглядит очень плохо из-за своей ужасной подготовки, которая была еще в прошлом сезоне. Если клуб продолжит так играть, то может вылететь из Первой лиги.

В товарищеских матчах «Алмере» смотрелся неплохо, клуб много забивает, но и много пропускает. Команда не всегда способна сдерживать оборону даже слабого соперника, не говоря уже о топовом противнике. Тем интереснее будет этот поединок, нидерландские клубы крайне редко играют только в защиту, здесь можно увидеть много голов.

Информация для ставок

● «Алмере Сити» не проигрывает пять игр кряду

● АЗ -2 выиграл два матча из последних пяти

● «Алмере Сити» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — хозяева поля забьют два гола подряд по коэффициенту 3.60.