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«Банфилд» — «Арсенал» Саранди. Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (10.07.2023)

вчера, 13:04
Банфилд

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Банфилд», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Выбрать триумф гостей можно по 5.8, а поставить в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.853.255.35
Pari 1.80 3.20 5.30

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Банфилд» является одной из последних команд в турнирной таблице Суперлиги Аргентины и идет в последней тройке команд. В активе клуба 24 очков, и он опережает нынешнего соперника уже на семь пунктов. Тем не менее, коллективу необходимо исключить недооценку соперника и добиться важной победы. Два последних матча «Банфилда» завершились выездной победой над «Тигре» (2:1) и домашним успехом с «Архентинос Хуниорс» (1:0).

«Арсенал» Саранди остается последней командой турнирной таблицы Суперлиги Аргентины и имеет в своем активе лишь 17 баллов и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Чтобы исправить ситуацию, коллективу необходимо укрепить игру в обороне, а также улучшить реализацию моментов, ведь 16 забытых мячей – худший показатели в чемпионате. В прошлом туре «Арсенал» Саранди проиграл на своем поле «Дефенса и Хустисия» (1:2), а ранее минимально уступил на выезде «Велес» Сарсфилд (0:1).

Информация для ставок

  • «Банфилд» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Арсенал» Саранди уступил в четырех последних встречах подряд
  • «Банфилд» проиграл два из пяти последних поединков «Арсеналу» Саранди
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Вряд ли в битве аутсайдеров Суперлиги Аргентины стоит ожидать слишком зрелищный футбол и большое количество забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.89 1.98 1.51 2.66
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:14
Победа хозяев или хозяева точно не проиграют!
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 13:07
Думаю, что хозяева без проблем заберут три очка.
Гость
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