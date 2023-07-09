«Банфилд» — «Арсенал» Саранди. Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (10.07.2023)

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вчера, 13:04

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Банфилд», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Выбрать триумф гостей можно по 5.8, а поставить в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Банфилд» является одной из последних команд в турнирной таблице Суперлиги Аргентины и идет в последней тройке команд. В активе клуба 24 очков, и он опережает нынешнего соперника уже на семь пунктов. Тем не менее, коллективу необходимо исключить недооценку соперника и добиться важной победы. Два последних матча «Банфилда» завершились выездной победой над «Тигре» (2:1) и домашним успехом с «Архентинос Хуниорс» (1:0).

«Арсенал» Саранди остается последней командой турнирной таблицы Суперлиги Аргентины и имеет в своем активе лишь 17 баллов и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Чтобы исправить ситуацию, коллективу необходимо укрепить игру в обороне, а также улучшить реализацию моментов, ведь 16 забытых мячей – худший показатели в чемпионате. В прошлом туре «Арсенал» Саранди проиграл на своем поле «Дефенса и Хустисия» (1:2), а ранее минимально уступил на выезде «Велес» Сарсфилд (0:1).

Информация для ставок

«Банфилд» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Арсенал» Саранди уступил в четырех последних встречах подряд

«Банфилд» проиграл два из пяти последних поединков «Арсеналу» Саранди

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Вряд ли в битве аутсайдеров Суперлиги Аргентины стоит ожидать слишком зрелищный футбол и большое количество забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.