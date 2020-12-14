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«Барнсли» — «Престон». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (15.12.2020)

вчера, 15:42

15 декабря в английском Чемпионишпе сыграют «Барнсли» и «Престон». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.273.393.42
BetCity 2.23 3.40 3.20
Fonbet 2.35 3.40 3.05
GGBet 2.24 3.32 3.31
Лига ставок 2.21 3.25 3.20

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в этом матче идет домашняя команда. Сделать ставку на победу «Барнсли» букмекерская компания Фонбет предлагает с коэффициентом 2.38. За ничью предложена котировка 3.32, а победа «Престона» идет за 3.17.

По мнению аналитиков, большого количества голов в этой встрече ожидать не стоит. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

Выиграв два матча подряд, «Барнсли» поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда успешно провела поединки против «Уикомб Уондерерс» (2:1) и «Шеффилд Уэнсдей» (2:1).

В текущем сезоне «Барнсли» занес себе в актив семь побед и четыре ничьи. Еще в семи поединках команда проигрывала. Из девяти домашних матчей хозяева выиграли в четырех.

«Престон» базируется на 15-м месте в таблице, уступая ближайшему сопернику два зачетных пункта. 12 декабря команда прервала серию из трех матчей без поражений, уступив в гостях «Лутон Тауну» (0:3).

В девяти выездных поединках «Престон» оформил пять побед, забив в этих матчах 18 голов.

Информация для ставок

  • В 6 прошлых гостевых матчах «Престона» забивалось минимум три гола
  • Ставка на ТБ(2,5) сыграла в 5 предыдущих матчах «Барнсли»
  • «Престон» не пропускал голов в 3 последних гостевых встречах против «Барнсли»
  • «Престон» не проигрывал в 5 предыдущих очных встречах против соперника

Прогноз

В последних очных противостояниях команд доминировал «Престон», но сейчас «Барнсли» выступает достаточно сплоченным и боевым коллективом, который на своем стадионе может дать достойный отпор любому сопернику.

Предлагаем взять ставку на то, что обе команды забьют голы по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Бундеслиги «Штутгарт» — «Унион».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.273.393.42
BetCity 2.23 3.40 3.20
Fonbet 2.35 3.40 3.05
GGBet 2.24 3.32 3.31
Лига ставок 2.21 3.25 3.20
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:48
Престон неплох в гостях )П2
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