«Барнсли» — «Престон». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (15.12.2020)

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вчера, 15:42

15 декабря в английском Чемпионишпе сыграют «Барнсли» и «Престон». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в этом матче идет домашняя команда. Сделать ставку на победу «Барнсли» букмекерская компания Фонбет предлагает с коэффициентом 2.38. За ничью предложена котировка 3.32, а победа «Престона» идет за 3.17.

По мнению аналитиков, большого количества голов в этой встрече ожидать не стоит. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

Выиграв два матча подряд, «Барнсли» поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда успешно провела поединки против «Уикомб Уондерерс» (2:1) и «Шеффилд Уэнсдей» (2:1).

В текущем сезоне «Барнсли» занес себе в актив семь побед и четыре ничьи. Еще в семи поединках команда проигрывала. Из девяти домашних матчей хозяева выиграли в четырех.

«Престон» базируется на 15-м месте в таблице, уступая ближайшему сопернику два зачетных пункта. 12 декабря команда прервала серию из трех матчей без поражений, уступив в гостях «Лутон Тауну» (0:3).

В девяти выездных поединках «Престон» оформил пять побед, забив в этих матчах 18 голов.

Информация для ставок

В 6 прошлых гостевых матчах «Престона» забивалось минимум три гола

Ставка на ТБ (2,5) сыграла в 5 предыдущих матчах «Барнсли»

(2,5) сыграла в 5 предыдущих матчах «Барнсли» «Престон» не пропускал голов в 3 последних гостевых встречах против «Барнсли»

«Престон» не проигрывал в 5 предыдущих очных встречах против соперника

Прогноз

В последних очных противостояниях команд доминировал «Престон», но сейчас «Барнсли» выступает достаточно сплоченным и боевым коллективом, который на своем стадионе может дать достойный отпор любому сопернику.

Предлагаем взять ставку на то, что обе команды забьют голы по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Фонбет.

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