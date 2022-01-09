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«Барнсли» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (12.01.2022)

09 января 2022, 18:06

12 января 2022 года состоится поединок «Барнсли — Сток Сити». Этот матч пройдет в рамках 24-го тура Чемпионшипа. Поединок примет стадион «Оуквелл» в Барнсли. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.493.352.26
Мелбет 3.40 3.24 2.31
1XBET 3.40 3.24 2.31
BetBoom 3.43 3.23 2.24

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Сток Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа «Барнсли» в 3.40. В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.95.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Барнсли» 14 баллов и 23-я строчка в турнирной таблице. Английский клуб выиграл два поединка, восемь раз играл вничью и проиграл в 14 матчах. У клуба 16 забитых и 36 пропущенных мячей. В последних встречах английский коллектив проиграл «Блэкберну» 2:1, а также сыграл вничью с «Вест Бромвичем» 0:0 и уступил «Престону» 2:1.

«Сток Сити» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 35 баллов. У команды десять побед, пять ничьих и девять поражений. Коллектив забил 28 голов и пропустил 25 мячей. В последних встречах «Сток» уступил «Престону» 1:2, а также проиграл «Дерби Каунти» 1:2 и сыграл вничью с «Мидлсбро» 0:0.

Информация для ставок

«Сток Сити» не побеждает три матча кряду
«Барнсли» выиграл один матч из последних пяти
У «Сток Сити» четыре пропущенных мяча за три последних матча

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.50. Оба клуба часто забивают, особенно в последнее время. Они играют в атакующий футбол, поэтому стоит ожидать обилия забитых мячей в очередном туре в Англии. Фаворитом являются гости, которые часто побеждают в последних встречах.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.69 1.68 2.28
Мелбет 1.69 2.30
1XBET 1.69 2.30
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 00:48
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
sjnhp3vdkr7k
sjnhp3vdkr7k
09 января в 19:51
Футбольный клуб «Сток Сити» выиграет матч.
7x94wzzt89py
7x94wzzt89py
09 января в 18:24
Футбольный клуб «Сток Сити» одержит победу.
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