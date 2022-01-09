«Барнсли» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (12.01.2022)

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09 января 2022, 18:06

12 января 2022 года состоится поединок «Барнсли — Сток Сити». Этот матч пройдет в рамках 24-го тура Чемпионшипа. Поединок примет стадион «Оуквелл» в Барнсли. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Сток Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа «Барнсли» в 3.40. В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.95.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Барнсли» 14 баллов и 23-я строчка в турнирной таблице. Английский клуб выиграл два поединка, восемь раз играл вничью и проиграл в 14 матчах. У клуба 16 забитых и 36 пропущенных мячей. В последних встречах английский коллектив проиграл «Блэкберну» 2:1, а также сыграл вничью с «Вест Бромвичем» 0:0 и уступил «Престону» 2:1.

«Сток Сити» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 35 баллов. У команды десять побед, пять ничьих и девять поражений. Коллектив забил 28 голов и пропустил 25 мячей. В последних встречах «Сток» уступил «Престону» 1:2, а также проиграл «Дерби Каунти» 1:2 и сыграл вничью с «Мидлсбро» 0:0.

Информация для ставок

«Сток Сити» не побеждает три матча кряду

«Барнсли» выиграл один матч из последних пяти

У «Сток Сити» четыре пропущенных мяча за три последних матча

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.50. Оба клуба часто забивают, особенно в последнее время. Они играют в атакующий футбол, поэтому стоит ожидать обилия забитых мячей в очередном туре в Англии. Фаворитом являются гости, которые часто побеждают в последних встречах.