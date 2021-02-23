«Барнсли» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.02.2021)

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сегодня, 07:10

В 32-м туре английского Чемпионшипа «Сток Сити» сыграет в гостях с «Барнсли». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Барнсли» в этом матче можно по коэффициенту 2.42. Заключить пари на гостевой триумф «Сток Сити» БК Бетсити предлагает за 3.18, ничья представлена коэффициентом 3.24.

С ощутимым перевесом в линии букмекера идут ставки на «низовой» исход поединка. Вариант с тоталом меньше 2,5 голов доступен за 1.63, больше – 2.42.

Форма команд

«Барнсли» занимает десятое место в турнирной таблице. В 30-и сыгранных турах команда одержала 13 побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. В трех прошлых матчах лиги «Барнсли» добыл максимум очков, одолев таких соперников, как «Брентфорд» (2:0), «Блэкберн» (2:1) и «Бристоль Сити» (1:0).

«Сток Сити» базируется на строчку выше, чем его ближайший соперник. У «гончаров» тоже 45 очков на счету, но лучшие дополнительные показатели. Гости этого матча очень частят с ничейными поединками, которых уже накопилось 12 штук при 11 победах и 8 поражениях. По итогам двух последних поединков в чемпионате «Сток Сити» набрал шесть баллов, обыграв «Шеффилд Уэнсдей» (1:0) и «Лутон Таун» (3:0).

Дебютная встреча команд в этом сезоне выпала на шестой тур. На поле «Сток Сити» соперники забили по два гола, сыграв вничью (2:2).

Информация для ставок

«Сток Сити» не проигрывал в трех прошлых гостевых матчах против «Барнсли»

В 14 домашних играх чемпионата «Барнсли» одержал семь побед

«Сток Сити» не побеждал в семи гостевых матчах кряду – шесть ничьих и одно поражение

Прогноз

«Барнсли» и «Сток Сити» еще претендуют на попадание в зону плей-офф. Учитывая, что команды являются прямыми конкурентами по турнирной таблице, от них стоит ожидать результативной игры в атаке. В букмекерской конторе Бетсити сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.90.