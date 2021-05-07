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«Барселона» — «Атлетико». Прогноз на матч Примеры (08.05.2021)

вчера, 21:53

35-й тур Примеры, который играется 8 мая 2021 года, является одним из самых жарких в сезоне. В одном из поединков встретятся «Барселона» и «Атлетико».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.833.814.68
Лига Ставок 1.78 3.85 4.60
Мелбет 1.80 3.88 4.94
1XBET 1.45 9.70 3.52
BetBoom 1.81 3.77 4.67

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что в этом матче победит «Барселона». Поставить на победу «блаугранас» можно по коэффициенту 1.84. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80, а на победу гостей по 4.30.

Форма команд

В Испании в этом сезоне невероятная гонка за лидерство. Каталонская «Барселона» набрала 74 пункта и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе «сине-гранатовых» 23 победы, пять ничьих и шесть поражений. Команда Рональда Кумана забила 80 голов (больше всех в чемпионате) и пропустила 33 мяча. Поединок против «Атлетико» имеет очень важное значение, в случае победы «блаугранас» смогут подняться на первое место в турнирной таблице. В последних играх каталонцы смотрятся неплохо, даже несмотря на несколько осечек.

«Атлетико» с начала сезона возглавляет турнирную таблицу. Сейчас в активе команды из Мадрида 76 пунктов. В нынешнем сезоне клуб победил в 23 играх, семь раз играл вничью и проиграл в четырех поединках. В активе команды 61 забитый и 22 пропущенных гола. В последних играх команда Диего Симеоне играет не лучшим образом, но продолжает стабильно набирать очки. Матч против «Барсы» — это отличная возможность доказать свои чемпионские амбиции.

Информация для ставок

● «Атлетико» проиграл один матч из последних пяти
● «Барселона» выиграла в четырех матчах из последних пяти во всех турнирах
● У «Барселоны» 12 забитых мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.83. Также можно поставить на победу «Барселоны» и ТМ 4.5 по коэффициенту 1.96.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Гомель» — «Слуцк».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.16 1.40 2.03 1.88 1.58 2.51
Лига Ставок 3.00 1.40 1.99 1.82 1.58 2.41
Мелбет 2.07 1.88
1XBET 2.79 1.41 2.05 1.90 1.51 2.45
BetBoom 3.06 1.40 2.00 1.85 1.59 2.44
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