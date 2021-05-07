«Барселона» — «Атлетико». Прогноз на матч Примеры (08.05.2021)

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вчера, 21:53

35-й тур Примеры, который играется 8 мая 2021 года, является одним из самых жарких в сезоне. В одном из поединков встретятся «Барселона» и «Атлетико».

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что в этом матче победит «Барселона». Поставить на победу «блаугранас» можно по коэффициенту 1.84. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80, а на победу гостей по 4.30.

Форма команд

В Испании в этом сезоне невероятная гонка за лидерство. Каталонская «Барселона» набрала 74 пункта и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе «сине-гранатовых» 23 победы, пять ничьих и шесть поражений. Команда Рональда Кумана забила 80 голов (больше всех в чемпионате) и пропустила 33 мяча. Поединок против «Атлетико» имеет очень важное значение, в случае победы «блаугранас» смогут подняться на первое место в турнирной таблице. В последних играх каталонцы смотрятся неплохо, даже несмотря на несколько осечек.

«Атлетико» с начала сезона возглавляет турнирную таблицу. Сейчас в активе команды из Мадрида 76 пунктов. В нынешнем сезоне клуб победил в 23 играх, семь раз играл вничью и проиграл в четырех поединках. В активе команды 61 забитый и 22 пропущенных гола. В последних играх команда Диего Симеоне играет не лучшим образом, но продолжает стабильно набирать очки. Матч против «Барсы» — это отличная возможность доказать свои чемпионские амбиции.

Информация для ставок

● «Атлетико» проиграл один матч из последних пяти

● «Барселона» выиграла в четырех матчах из последних пяти во всех турнирах

● У «Барселоны» 12 забитых мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.83. Также можно поставить на победу «Барселоны» и ТМ 4.5 по коэффициенту 1.96.

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