«Барселона» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (23.04.2023)

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сегодня, 20:22

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. Выбрать победителем «Валенсию» можно по коэффициенту 4.1, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.35.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.68.

Форма команд

«Барселона» имеет огромное преимущество в Ла Лиге над прямыми конкурентами и вероятнее всего станет чемпионом Испании. «Красно-гранатовые» идут на первом месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 73 балла и опережают на 11 пунктов мадридский «Реал». В матче с «Атлетико» хозяев устроит даже ничейный результат, однако встреча будет сложной и принципиальной, поэтому может случиться любой результат. В прошлом туре «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе», а ранее поделила очки и с «Жироной» (0:0).

«Атлетико» показывает отличные результаты в последних матчах чемпионата Испании и достаточно плотно приблизился ко второму месте. «Матрасники» имеют в активе 60 очков и отстают от соседей по городу на два пункта. В игре с «Барселоной» гости постараются «зацементировать» свою оборону и искать моменты у ворот соперника. Два последних матча «Атлетико» в чемпионате завершились победами над «Альмерией» и «Райо Вальекано» с одинаковым счетом (2:1).

Информация для ставок

«Барселона» не может выиграть уже три матча подряд

«Атлетико» проиграл только один матч из десяти последних на выезде в основное время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Барселона» выиграла две последних поединка у «Атлетико»

Прогноз

В 30 туре Ла Лиги «Барселона» принимает дома «Атлетико». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.«Барселона» играем на своем поле и будет стараться больше контролировать мяч, что выгодно «Атлетико», который умеет обороняться. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.