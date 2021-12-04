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«Барселона» — «Бетис». Прогноз на матч Примеры (04.12.2021)

сегодня, 10:15

«Барселона» сыграет против «Бетиса» в рамках 16-го тура Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.846.46
Фонбет 1.50 4.60 6.00
Мелбет 1.54 4.62 6.65

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Барселону». Поставить на победу каталонцев можно по коэффициенту 1.50. Ничейный исход оценивается в 4.60, а победа гостей в 6.00.

Форма команд

«Барселона» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе каталонцев — 23 пункта. «Сине-гранатовые» выиграли в Примере шесть поединков, пять раз играли вничью и проиграли в трех встречах. Всего у «Барсы» 23 забитых и 16 пропущенных.

«Бетис» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 27 пунктов. Команда выиграла восемь встреч, трижды играла вничью и проиграла в четырех матчах. Всего у «бетикос» 25 забитых и 18 пропущенных голов.

Информация для ставок

● «Бетис» выиграл четыре матча кряду
● «Барселона» не проигрывает шесть матчей подряд
● У «Бетиса» девять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно выбрать ставку тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 3.30. «Барселона» и «Бетис» всегда забивают много голов в очной встрече.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.51 2.09 1.81
Мелбет 2.49 1.51
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 11:26
А вот тут можно будет посмотреть, Бетис может изрядно покусать такую Барселону.
Gahi
Gahi
сегодня в 11:11
В этом матче победу одержит команда "Барселона". Удачи
qztpwm9eq927
qztpwm9eq927
сегодня в 10:20
Футбольный клуб Барселона одержит победу.
6kx2v6u6jztr
6kx2v6u6jztr
сегодня в 10:19
Футбольный клуб Барселона выиграет матч.
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