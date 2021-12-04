«Барселона» — «Бетис». Прогноз на матч Примеры (04.12.2021)

1638602132

сегодня, 10:15

«Барселона» сыграет против «Бетиса» в рамках 16-го тура Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Барселону». Поставить на победу каталонцев можно по коэффициенту 1.50. Ничейный исход оценивается в 4.60, а победа гостей в 6.00.

Форма команд

«Барселона» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе каталонцев — 23 пункта. «Сине-гранатовые» выиграли в Примере шесть поединков, пять раз играли вничью и проиграли в трех встречах. Всего у «Барсы» 23 забитых и 16 пропущенных.

«Бетис» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 27 пунктов. Команда выиграла восемь встреч, трижды играла вничью и проиграла в четырех матчах. Всего у «бетикос» 25 забитых и 18 пропущенных голов.

Информация для ставок

● «Бетис» выиграл четыре матча кряду

● «Барселона» не проигрывает шесть матчей подряд

● У «Бетиса» девять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно выбрать ставку тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 3.30. «Барселона» и «Бетис» всегда забивают много голов в очной встрече.