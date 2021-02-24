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«Барселона» — «Эльче». Прогноз на матч чемпионата Испании (24.02.2021)

сегодня, 05:32

«Барселона» дома сыграет против «Эльче» в перенесённом матче 1-го тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.139.9322.41
Fonbet 1.12 9.50 21.00
Мелбет 1.12 12.00 27.00
Лига ставок 1.11 9.80 22.00

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Барселону» явным фаворитом поединка и предлагают коэффициент 1.14 на победу команды Рональда Кумана. Также можно поставить на то, что «Эльче» не проиграет в этом матче, за 5.70.

Форма команд

«Барселона» очень неплохо шла в Примере в последнее время и штамповала одну победу за другой. Однако поединок против «Севильи» в Кубке страны и матч против ПСЖ в Лиге Чемпионов всё разрушил. Каталонцы вновь стали играть неуверенно и не смогли победить «Кадис» сразу после разгрома от французов в ЛЧ. В нынешнем сезоне клуб находится на четвертой строчке в таблице и имеет 47 баллов. В минувшем туре «Барселона» уступила третью строчку чемпионата «Севилье».

«Эльче» — один из аутсайдеров чемпионата Испании. В активе клуба 21 очко, команда находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне «Эльче» выиграл четыре раза, также у команды по девять ничьих и поражений. В Примере клуб забил 20 голов и пропустил 31 мяч. В матче против «сине-гранатовы» у «Эльче» практически нет шансов на победу.

Информация для ставок

  • «Барселона» ни разу не проиграла в последних десяти матчах
  • «Эльче» выиграл лишь один из последних пяти матчей
  • «Барселона» — лидер по количеству забитых мячей, у клуба 50 голов в Примере

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что тотал голов будет больше 3.5, с коэффициентом 1.82. Каталонцы наверняка выместят всю свою злость на «Эльче», который попался «Барсе» под горячую руку.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.139.9322.41
Fonbet 1.12 9.50 21.00
Мелбет 1.12 12.00 27.00
Лига ставок 1.11 9.80 22.00
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shlomo
shlomo
сегодня в 06:48
Пора Барсе взяться за ум...
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