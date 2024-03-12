«Барселона» — «Наполи». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (12.03.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитами в этой встрече букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы «Наполи», зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать по 3.9.
Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Барселона» смогла сыграть вничью в Неаполе (1:1) и перенести всю интригу на свое поле. Команда вряд ли сможет побороться за чемпионство в чемпионате Испании, а поэтому может сделать упор на европейский турнир, хотя не рассматривается в этом году как реальный претендент. Только собственные ошибки могут помешать хозяевам провести достойный поединок и оформить выход в 1/4, ведь форма «Наполи» сейчас не радует. Два последних поединка «сине-гранатовых» завершились победой над «Мальоркой» (1:0) и ничьей с «Атлетиком» (0:0).
«Наполи» часто играет вничью в последнее время и борется место в еврокубках в чемпионате Италии. Сейчас неаполитанцы занимают седьмое место с 44 баллами и отстают от «Аталанты» на три пункта. В игре с «Барселоной» гости постараются удивить фаворита данного противостояния. Матч обещает быть интересным и напряженным, а возможно клубам понадобится и дополнительное время. В прошлом туре Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Торино» (1:1).
Информация для ставок
- Шесть последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»
- «Барселона» проиграла три из десяти домашних встреч во всех турнирах
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Наполи» не может обыграть «Барселону» уже семь поединков подряд
Прогноз
«Барселона» закономерно является фаворитом и даже если команда не сможет провести яркий поединок, то свой гол она наверняка найдет. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.