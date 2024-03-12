«Барселона» — «Наполи». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (12.03.2024)

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сегодня, 16:38

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы «Наполи», зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать по 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Барселона» смогла сыграть вничью в Неаполе (1:1) и перенести всю интригу на свое поле. Команда вряд ли сможет побороться за чемпионство в чемпионате Испании, а поэтому может сделать упор на европейский турнир, хотя не рассматривается в этом году как реальный претендент. Только собственные ошибки могут помешать хозяевам провести достойный поединок и оформить выход в 1/4, ведь форма «Наполи» сейчас не радует. Два последних поединка «сине-гранатовых» завершились победой над «Мальоркой» (1:0) и ничьей с «Атлетиком» (0:0).

«Наполи» часто играет вничью в последнее время и борется место в еврокубках в чемпионате Италии. Сейчас неаполитанцы занимают седьмое место с 44 баллами и отстают от «Аталанты» на три пункта. В игре с «Барселоной» гости постараются удивить фаворита данного противостояния. Матч обещает быть интересным и напряженным, а возможно клубам понадобится и дополнительное время. В прошлом туре Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Торино» (1:1).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»

«Барселона» проиграла три из десяти домашних встреч во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Наполи» не может обыграть «Барселону» уже семь поединков подряд

Прогноз

«Барселона» закономерно является фаворитом и даже если команда не сможет провести яркий поединок, то свой гол она наверняка найдет. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.