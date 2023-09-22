«Барселона» — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (23.09.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.3. Выбрать победителем «Сельту» можно по коэффициенту 10, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.9.
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сегодня, 19:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.63.
Форма команд
«Барселона» показывает уверенную игру в этом сезоне и уже успела стартовать в Лиге Чемпионов с крупной победы над «Антверпеном» (5:0). Сейчас «сине-гранатовым» очень важно не потерять уверенность в своих силах и продолжать преследовать в Ла Лиге мадридский «Реал», который опережает подопечных Хави всего на два пункта. В двух последних матчах чемпионата «Барселона» разгромила «Бетис» (5:0) и минимально одолела «Осасуну» (2:1).
«Сельта» играет очень нестабильно и за пять последних матчей смогла одержать лишь одну победу. Вряд ли команда в этом сезоне может рассчитывать на высокие места, а скорее должна сосредоточиться на сохранении прописки в Ла Лиге и достижении положительных результатов в отдельных поединках. В прошлом туре «Сельта» уступила на своем поле «Мальорке» (0:1) и обыграла на выезде «Альмерию» (3:2).
Информация для ставок
- «Барселона» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
- «Сельта» не знает поражений на выезде четыре последних поединка
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей
Прогноз
«Барселона» показывает хорошие результаты, но исходя из статистики, вряд ли сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.