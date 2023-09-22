«Барселона» — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (23.09.2023)

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вчера, 12:50

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.3. Выбрать победителем «Сельту» можно по коэффициенту 10, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.63.

Форма команд

«Барселона» показывает уверенную игру в этом сезоне и уже успела стартовать в Лиге Чемпионов с крупной победы над «Антверпеном» (5:0). Сейчас «сине-гранатовым» очень важно не потерять уверенность в своих силах и продолжать преследовать в Ла Лиге мадридский «Реал», который опережает подопечных Хави всего на два пункта. В двух последних матчах чемпионата «Барселона» разгромила «Бетис» (5:0) и минимально одолела «Осасуну» (2:1).

«Сельта» играет очень нестабильно и за пять последних матчей смогла одержать лишь одну победу. Вряд ли команда в этом сезоне может рассчитывать на высокие места, а скорее должна сосредоточиться на сохранении прописки в Ла Лиге и достижении положительных результатов в отдельных поединках. В прошлом туре «Сельта» уступила на своем поле «Мальорке» (0:1) и обыграла на выезде «Альмерию» (3:2).

Информация для ставок

«Барселона» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Сельта» не знает поражений на выезде четыре последних поединка

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

«Барселона» показывает хорошие результаты, но исходя из статистики, вряд ли сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.