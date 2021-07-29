БАТЭ — «Динамо» Батуми. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (29.07.2021)

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вчера, 05:09

В ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций БАТЭ дома сыграет с «Динамо» из Батуми. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает БАТЭ фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.7. Ничейный исход оценивается в 3.78. Победа «Динамо» представлена коэффициентом 4.28.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.8 на ТБ 2.5 и 1.75 на ТМ 2.05. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.72.

Форма команд

БАТЭ в первом матче смог добыть в Грузии минимальную победу (0:1). После еврокубковой встречи команду ожидал домашний матч чемпионата Беларуси, где она потерпела поражение от «Динамо» из Бреста (0:2).

«Динамо» Батуми дома показало себя не наилучшим образов, почти не угрожая воротам соперника. В 1-м раунде Лиги конференций грузинский клуб без проблем прошёл «Тре Пенне» (4:0, 3:0).

Информация для ставок

БАТЭ проиграл один раз в последних двенадцати поединках

проиграл один раз в последних двенадцати поединках В последних девяти играх «Динамо» одержало пять побед при трех ничьих и одном поражении

Только в одном из четырех последних матчей БАТЭ сыграла ставка на ТБ 2.5

сыграла ставка на 2.5 В трех последних матчах «Динамо» сыграла ставка «обе забьют – нет»

Прогноз

Команда из Беларуси явно превосходит соперника в классе и на своем поле должна закрепить успех первой встречи. Рекомендуем сделать ставку на победу БАТЭ по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.