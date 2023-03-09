«Бавария» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (11.03.2023)

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сегодня, 13:45

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.13. Рискнуть на победу «Аугсбурга» можно по коэффициенту 16, а выбрать в линии ничью предлагают по 9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 4.5 можно взять по 1.65.

Форма команд

«Бавария» уверенно прошла « ПСЖ » в Лиге Чемпионов и теперь на время может сосредоточиться на внутреннем первенстве, где в этом году ей навязывают борьбу сразу несколько соперников. Команда делит первое место с «Боруссией» Д, набрав по 49 очков и в предстоящем матче с соперником из нижней части таблицы обязана добывать победу. В прошлой игре «Бавария» в рамках Лиги Чемпионов выиграла у « ПСЖ » (2:0), а ранее в чемпионате Германии одолела «Штутгарт» (2:1).

«Аугсбург» в этот сезоне имеет небольшой отрыв от зоны вылета, но расслабляться клубу еще очень рано, ведь он занимает 13 место с 27 очками. Команда умеет создавать проблемы «Баварии», но часто это случается на своем стадионе, а в этот раз ей придется отправиться в Мюнхен. Два последних матча «Аугсбурга» в Бундеслиге завершились домашней победой над «Вердером» (2:1) и поражением от «Герты» на выезде (1:2).

Информация для ставок

«Бавария» проиграла лишь один из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аугсбург» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бавария» выиграла семь из восьми последних домашних матчей с «Аугсбуром»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» показывает отличные результаты и на своем поле обязана уверенно переигрывать «Аугсбург». Сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.