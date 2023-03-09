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«Бавария» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (11.03.2023)

сегодня, 13:45
Киммих Йозуа

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.13. Рискнуть на победу «Аугсбурга» можно по коэффициенту 16, а выбрать в линии ничью предлагают по 9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.159.9716.28
Лига Ставок 1.15 9.40 16.00
1XBET 1.13 12.00 22.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 4.5 можно взять по 1.65.

Форма команд

«Бавария» уверенно прошла «ПСЖ» в Лиге Чемпионов и теперь на время может сосредоточиться на внутреннем первенстве, где в этом году ей навязывают борьбу сразу несколько соперников. Команда делит первое место с «Боруссией» Д, набрав по 49 очков и в предстоящем матче с соперником из нижней части таблицы обязана добывать победу. В прошлой игре «Бавария» в рамках Лиги Чемпионов выиграла у «ПСЖ» (2:0), а ранее в чемпионате Германии одолела «Штутгарт» (2:1).

«Аугсбург» в этот сезоне имеет небольшой отрыв от зоны вылета, но расслабляться клубу еще очень рано, ведь он занимает 13 место с 27 очками. Команда умеет создавать проблемы «Баварии», но часто это случается на своем стадионе, а в этот раз ей придется отправиться в Мюнхен. Два последних матча «Аугсбурга» в Бундеслиге завершились домашней победой над «Вердером» (2:1) и поражением от «Герты» на выезде (1:2).

Информация для ставок

  • «Бавария» проиграла лишь один из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Аугсбург» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Бавария» выиграла семь из восьми последних домашних матчей с «Аугсбуром»
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» показывает отличные результаты и на своем поле обязана уверенно переигрывать «Аугсбург». Сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.47 1.32
1XBET 4.30 1.18
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:33
Бавария доигралась... теперь право на ошибку нет
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