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«Бавария» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (18.09.2021)

вчера, 12:39

В пятом туре Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимает дома «Бохум».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.0813.8035.81
Фонбет 1.07 12.50 28.00
Мелбет 1.08 16.00 35.00
1XBET 1.08 16.00 35.00
BetBoom 1.07 13.93 34.83

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу клуба принимаются в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.07. Рискнуть поставить на победу «Бохума» можно по коэффициенту 30.00, а выбрать в линии ничью предлагают по 14.00.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 4.5 можно взять по 1.82.

Форма команд

«Бавария» находится в хороших физических кондициях, в последних матчах просто не замечает своих соперников. Команда идет на втором месте в Бундеслиге и отстает на два очка от лидера, однако впереди еще много матчей. В прошлом матче Лиги чемпионов команда из Мюнхена переиграла на выезде «Барселону» (3:0), а ранее в чемпионате крупно обыграла «РБ Лейпциг» (4:1).

У «Бохума» не получается до конца привыкнуть к Бундеслиге, большинство матчей команда проиграла. Тренерскому штабу следует вносить серьезные изменения в тренировочный процесс и исправлять ошибки по ходу чемпионата, чтобы заранее безнадежно не опуститься в зону вылета.

Информация для ставок

• «Бавария» забивает в 25 матчах подряд
• «Бохум» не уходил с поля без забитого мяча в восьми из десяти последних поединков на выезде
• «Бавария» выиграла семь последних встреч с «Бохумом»
• Пять из шести последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на «Баварию» с форой (-3) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.87.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 5.10 1.12
1XBET 5.10 1.12
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Все комментарии
cz46meefj5ya
cz46meefj5ya
вчера в 19:41
Футбольный клуб «Бавария» (Мюнхен) выиграет матч.
ga7cx93cy2cj
ga7cx93cy2cj
вчера в 17:17
Футбольный клуб Бавария (Мюнхен) одержит победу.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:40
Победа хозяев
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