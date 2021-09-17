«Бавария» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (18.09.2021)

1631871543

вчера, 12:39

В пятом туре Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимает дома «Бохум».

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу клуба принимаются в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.07. Рискнуть поставить на победу «Бохума» можно по коэффициенту 30.00, а выбрать в линии ничью предлагают по 14.00.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 4.5 можно взять по 1.82.

Форма команд

«Бавария» находится в хороших физических кондициях, в последних матчах просто не замечает своих соперников. Команда идет на втором месте в Бундеслиге и отстает на два очка от лидера, однако впереди еще много матчей. В прошлом матче Лиги чемпионов команда из Мюнхена переиграла на выезде «Барселону» (3:0), а ранее в чемпионате крупно обыграла «РБ Лейпциг» (4:1).

У «Бохума» не получается до конца привыкнуть к Бундеслиге, большинство матчей команда проиграла. Тренерскому штабу следует вносить серьезные изменения в тренировочный процесс и исправлять ошибки по ходу чемпионата, чтобы заранее безнадежно не опуститься в зону вылета.

Информация для ставок

• «Бавария» забивает в 25 матчах подряд

• «Бохум» не уходил с поля без забитого мяча в восьми из десяти последних поединков на выезде

• «Бавария» выиграла семь последних встреч с «Бохумом»

• Пять из шести последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на «Баварию» с форой (-3) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.87.