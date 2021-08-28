«Бавария» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (28.08.2021)

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сегодня, 11:32

В третьем туре Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимает дома «Герту».

Ставки букмекеров

Фаворитом матча принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу клуба принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.18. Рискнуть поставить на победу «Аугсбурга» можно по коэффициенту 14.0, а выбрать в линии ничью предлагают по 8.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 4 можно взять по 1.82.

Форма команд

«Бавария», которая работает над трансфером защитника «Боруссии» М, начала побеждать при новом главном тренере. Команда обладает большим набором талантливых футболистов, однако на скамейке запасных не так много игроков. Болельщикам остается надеяться, что клуб минуют травмы. В прошлом матче «Бавария» разгромила клуб из низших дивизионов «Бремер» (12:0) в Кубке Германии, а ранее команда смогла одолеть на своем поле «Кёльн» (3:2).

«Герта» является единственной командой Бундеслиги, которая еще не смогла набрать очки в новом сезоне Бундеслиги. Команда пропустила пять мячей за два матча, что серьезно беспокоит болельщиков и руководство. В выездном матче с чемпионом Германии у коллектива шансов будет не очень много, поэтому поводов для оптимизма у поклонников клуба пока мало. Последние две игры «Герты» закончились поражениями «Вольфсбургу» (1:2) и «Кёльну» (1:3).

Информация для ставок

• Восемь из десяти последних матчей «Баварии» закончились тоталом больше 2.5 мячей

• «Герта» забивает в девяти последних выездных матчах (включая товарищеские встречи)

• «Бавария» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Герты»

Прогноз

Сделать ставку на «Баварию» с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12.