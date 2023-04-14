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«Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (15.04.2023)

сегодня, 10:15
Бавария (Мюнхен)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.2. Рискнуть на победу «Хоффенхайма» можно по коэффициенту 11, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.227.9911.15
Pari 1.22 7.50 11.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.25.

Форма команд

«Бавария» потерпела закономерное поражение в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов от «Манчестер Сити» (0:3) и практически лишилась реальных шансов пробиться в полуфинал. В Бундеслиге мюнхенский клуб лидирует в турнирной таблице с набранными 58 баллами и опережает ближайшего конкурента всего на два пункта, а потом победа в этой встрече хозяевам необходима. В прошлом туре «Бавария» одолела на выезде «Фрайбург» (1:0).

«Хоффенхайм» смог набрать девять очков в последних трех турах Бундеслиги и благодаря этому смог на данный момент покинуть зону вылета. Команда располагается на 14 месте с 28 баллами и имеет запас в пять пунктов от 16 места. В выездной встрече с «Баварией» шансов у гостей будет немного, но даже ничья стала бы хорошим достижением, ведь сейчас каждый набранное очко на счету. Два последних матча «Хоффенхайма» завершились победами над «Шальке-04» (2:0) и «Вердером» (2:1).

Информация для ставок

  • «Бавария» выиграла шесть матчей из десяти последних во всех турнирах при четырех поражениях
  • «Хоффенхайм» проиграл восемь из десяти последних матчей на выезде
  • «Бавария» выиграла три из пяти последних матчей с «Хоффенхаймом»
  • Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» на своем поле не будет иметь проблем с соперником и должна добиваться уверенной победы. Сделать ставку на хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.85 можно в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.39 1.34
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:28
Победа хозяев и обе забьют, да !
Гость
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