«Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (15.04.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.2. Рискнуть на победу «Хоффенхайма» можно по коэффициенту 11, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.4.
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завтра, 16:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.25.
Форма команд
«Бавария» потерпела закономерное поражение в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов от «Манчестер Сити» (0:3) и практически лишилась реальных шансов пробиться в полуфинал. В Бундеслиге мюнхенский клуб лидирует в турнирной таблице с набранными 58 баллами и опережает ближайшего конкурента всего на два пункта, а потом победа в этой встрече хозяевам необходима. В прошлом туре «Бавария» одолела на выезде «Фрайбург» (1:0).
«Хоффенхайм» смог набрать девять очков в последних трех турах Бундеслиги и благодаря этому смог на данный момент покинуть зону вылета. Команда располагается на 14 месте с 28 баллами и имеет запас в пять пунктов от 16 места. В выездной встрече с «Баварией» шансов у гостей будет немного, но даже ничья стала бы хорошим достижением, ведь сейчас каждый набранное очко на счету. Два последних матча «Хоффенхайма» завершились победами над «Шальке-04» (2:0) и «Вердером» (2:1).
Информация для ставок
- «Бавария» выиграла шесть матчей из десяти последних во всех турнирах при четырех поражениях
- «Хоффенхайм» проиграл восемь из десяти последних матчей на выезде
- «Бавария» выиграла три из пяти последних матчей с «Хоффенхаймом»
- Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Бавария» на своем поле не будет иметь проблем с соперником и должна добиваться уверенной победы. Сделать ставку на хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.85 можно в букмекерской конторе Лига Ставок.