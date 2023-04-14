«Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (15.04.2023)

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сегодня, 10:15

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.2. Рискнуть на победу «Хоффенхайма» можно по коэффициенту 11, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.25.

Форма команд

«Бавария» потерпела закономерное поражение в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов от «Манчестер Сити» (0:3) и практически лишилась реальных шансов пробиться в полуфинал. В Бундеслиге мюнхенский клуб лидирует в турнирной таблице с набранными 58 баллами и опережает ближайшего конкурента всего на два пункта, а потом победа в этой встрече хозяевам необходима. В прошлом туре «Бавария» одолела на выезде «Фрайбург» (1:0).

«Хоффенхайм» смог набрать девять очков в последних трех турах Бундеслиги и благодаря этому смог на данный момент покинуть зону вылета. Команда располагается на 14 месте с 28 баллами и имеет запас в пять пунктов от 16 места. В выездной встрече с «Баварией» шансов у гостей будет немного, но даже ничья стала бы хорошим достижением, ведь сейчас каждый набранное очко на счету. Два последних матча «Хоффенхайма» завершились победами над «Шальке-04» (2:0) и «Вердером» (2:1).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла шесть матчей из десяти последних во всех турнирах при четырех поражениях

«Хоффенхайм» проиграл восемь из десяти последних матчей на выезде

«Бавария» выиграла три из пяти последних матчей с «Хоффенхаймом»

Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» на своем поле не будет иметь проблем с соперником и должна добиваться уверенной победы. Сделать ставку на хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.85 можно в букмекерской конторе Лига Ставок.