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«Бавария» — «Интер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (01.11.2022)

вчера, 10:17
Бавария (Мюнхен)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.42. Рискнуть на победу «Интера» можно по коэффициенту 6.6, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.464.855.99
Лига Ставок 1.49 5.00 5.80
Мелбет 1.49 5.25 6.45

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.85.

Форма команд

«Бавария» в прошлом туре решила интриги этот матч и досрочно заняла первое место в группе Лиги Чемпионов с максимальным результатом на данный момент. Команда наладила дела и в чемпионате, отставая от лидера всего на один балл. Матч с «Интером» все равно является одним из самых интересных в этот игровой день и подарит болельщикам массу эмоций. В прошлом туре Бундеслиги «Бавария» разгромила «Майнц» (6:2), а ранее крупно обыграла «Барселону» (3:0).

«Интер» выполнил свою главную задачу и заслуженно вышел в плей-офф Лиги Чемпионов, набрав 10 очков после пяти туров. Игра с «Баварией» ничего не решает с турнирной точки зрения, но очень поможет итальянцам проверить себя на выезде против одной из лучших команд мира. В прошлом туре Серии А «Интер» обыграл «Сампдорию» (3:0), а ранее разобрался в Лиге Чемпионов с «Викторией Пльзень» (4:0).

Информация для ставок

  • «Интер» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Бавария» забивала в девяти из десяти последних домашних поединках
  • Четыре из пяти матчей между клубами на поле «Баварии» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Бавария» выиграла три из пяти последних матчей с «Интером»

Прогноз

Оба коллектива находятся в отличной физической форме, поэтому нет сомнений, что матч будет зрелищным. Предполагаем, что команды не изменят традициям и большо количества мячей зрители все-таки не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.40 2.31 1.62
Лига Ставок 2.31 1.59
Мелбет 2.85 1.38
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:08
Бавария не проиграет этот матч
Гость
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