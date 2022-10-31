«Бавария» — «Интер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (01.11.2022)

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вчера, 10:17

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.42. Рискнуть на победу «Интера» можно по коэффициенту 6.6, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.85.

Форма команд

«Бавария» в прошлом туре решила интриги этот матч и досрочно заняла первое место в группе Лиги Чемпионов с максимальным результатом на данный момент. Команда наладила дела и в чемпионате, отставая от лидера всего на один балл. Матч с «Интером» все равно является одним из самых интересных в этот игровой день и подарит болельщикам массу эмоций. В прошлом туре Бундеслиги «Бавария» разгромила «Майнц» (6:2), а ранее крупно обыграла «Барселону» (3:0).

«Интер» выполнил свою главную задачу и заслуженно вышел в плей-офф Лиги Чемпионов, набрав 10 очков после пяти туров. Игра с «Баварией» ничего не решает с турнирной точки зрения, но очень поможет итальянцам проверить себя на выезде против одной из лучших команд мира. В прошлом туре Серии А «Интер» обыграл «Сампдорию» (3:0), а ранее разобрался в Лиге Чемпионов с «Викторией Пльзень» (4:0).

Информация для ставок

«Интер» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бавария» забивала в девяти из десяти последних домашних поединках

Четыре из пяти матчей между клубами на поле «Баварии» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Бавария» выиграла три из пяти последних матчей с «Интером»

Прогноз

Оба коллектива находятся в отличной физической форме, поэтому нет сомнений, что матч будет зрелищным. Предполагаем, что команды не изменят традициям и большо количества мячей зрители все-таки не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.