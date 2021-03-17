«Бавария» — «Лацио». Прогноз на матч Лиги чемпионов (17.03.2021)

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вчера, 07:11

«Бавария» сыграет с «Лацио» в рамках второго круга 1/8 финала Лиги чемпионов. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на этот поединок.

Ставки букмекеров

Вероятность победы «Баварии» в этой игре букмекеры оценили небольшим коэффициентом – 1.36. Шансы «Лацио» взять победу в Мюнхене стоят на отметке 8.60, а ничейный исход котируется в 6.00.

Согласно предложенной линии, нас ожидает результативный матч. Поставить на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.38, меньше – 3.00.

Форма команд

В первом матче, который прошел в Риме, «Бавария» доказала тотальное превосходство над соперником. Мюнхенский клуб одержал уверенную победу в гостях (4:1), отведя ответному матчу чисто формальный статус.

После встречи в Италии команды провели по три поединка в национальных первенствах. «Бавария» занесла себе в актив поочередные победы над «Кельном» (5:1), «Боруссией» Дортмунд (4:2) и «Вердером» (3:1). Так подопечные Ханса-Дитера Флика увеличили преимущество над идущим вторым «Лейпцигом» до четырех очков.

Для «Лацио» поединки в итальянской Серии A прошли менее успешно. За три тура «орлы» набрали очки только в домашнем поединке с «Кротоне» (3:2), где победить удалось лишь в концовке. В матчах с «Болоньей» (0:2) и «Ювентусом» (1:3) подопечные Симоне Индзаги не смогли добиться успеха.

Информация для ставок

В семи домашних матчах «Баварии» подряд было забито минимум три гола

«Лацио» потерпел четыре поражения в пяти предыдущих гостевых поединках

В двух предыдущих матчах «Лацио» прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз