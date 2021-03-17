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«Бавария» — «Лацио». Прогноз на матч Лиги чемпионов (17.03.2021)

вчера, 07:11

«Бавария» сыграет с «Лацио» в рамках второго круга 1/8 финала Лиги чемпионов. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.335.839.06
Лига Ставок 1.37 5.80 7.20
Фонбет Live! 1.06 10.50 100.00
Мелбет 1.35 6.23 7.65
Pin-Up 1.48 4.80 6.20

Ставки букмекеров

Вероятность победы «Баварии» в этой игре букмекеры оценили небольшим коэффициентом – 1.36. Шансы «Лацио» взять победу в Мюнхене стоят на отметке 8.60, а ничейный исход котируется в 6.00.

Согласно предложенной линии, нас ожидает результативный матч. Поставить на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.38, меньше – 3.00.

Форма команд

В первом матче, который прошел в Риме, «Бавария» доказала тотальное превосходство над соперником. Мюнхенский клуб одержал уверенную победу в гостях (4:1), отведя ответному матчу чисто формальный статус.

После встречи в Италии команды провели по три поединка в национальных первенствах. «Бавария» занесла себе в актив поочередные победы над «Кельном» (5:1), «Боруссией» Дортмунд (4:2) и «Вердером» (3:1). Так подопечные Ханса-Дитера Флика увеличили преимущество над идущим вторым «Лейпцигом» до четырех очков.

Для «Лацио» поединки в итальянской Серии A прошли менее успешно. За три тура «орлы» набрали очки только в домашнем поединке с «Кротоне» (3:2), где победить удалось лишь в концовке. В матчах с «Болоньей» (0:2) и «Ювентусом» (1:3) подопечные Симоне Индзаги не смогли добиться успеха.

Информация для ставок

  • В семи домашних матчах «Баварии» подряд было забито минимум три гола
  • «Лацио» потерпел четыре поражения в пяти предыдущих гостевых поединках
  • В двух предыдущих матчах «Лацио» прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Лацио» отправился в Мюнхен без особого оптимизма. «Орлы», очевидно, отдают себе отчет, что отыграться у такой «Баварии» с 1:4 им не под силу. Но, с другой стороны, отсутствие давления за результат, даст возможность командам сыграть в открытый и атакующий футбол. Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ (3) по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.38 1.35 2.73 1.50
Мелбет 3.68 1.30
Pin-Up 4.40 1.22 2.57 1.53 2.00 1.85
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shlomo
shlomo
вчера в 08:55
Для хозяев игра в свое удовольствие
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