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«Бавария» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)

вчера, 07:45
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В Мюнхене состоится матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Баварией» и «Локомотивом». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити для матча, который состоится на стадионе «Альянц Арена», предложила такие ставки: победа «Баварии» отмечена коэффициентом 1.37, триумф «Локомотива» идет за 8.50. Заключить пари на ничейный исход противостояния можно с котировкой 6.05.

Согласно котировкам букмекера, поединок в Германии будет результативным. Базовый показатель тотала установлен на отметке 3,5 голов. Сыграть в пользу «меньше» можно за 1.96, «больше» — 1.98.

Форма команд

«Бавария» еще в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов гарантировала себе первое место в квартете, когда одержала четвертую победу подряд. 1 декабря мюнхенская команда отправилась в Мадрид без группы ключевых футболистов, где сыграла вничью с «Атлетико» (1:1). В немецкой Бундеслиге подопечные Ханси Флика разделили очки с прямым конкурентом в лице РБ «Лейпциг» (3:3).

«Локомотив» за тур до финиша групповой стадии ЛЧ претендует на третье место в квартете. Для этого «железнодорожникам» нужно побеждать в Мюнхене и надеяться, что «Зальцбург» не обыграет дома «Атлетико». В прошлом туре подопечные Николича уступили дома австрийскому чемпиону (1:3), а в чемпионате России команда обыграла дома «Рубин» (3:1).

Информация для ставок

  • «Бавария» не проигрывала в 16 прошлых матчах Лиги чемпионов
  • «Локомотив» не побеждал в 10 прошлых поединках турнира
  • В четырех из пяти прошлых домашних матчах «Баварии» забивалось минимум три гола
  • «Локомотив» не побеждал в пяти последних гостевых матчах во всех турнирах – три ничьи и два поражения

Прогноз

Даже при отсутствии турнирной мотивации «Бавария» не отбывает номер в поединках Лиги чемпионов. Это продемонстрировал гостевой матч против «Атлетико», в котором мюнхенская команда показала отличное взаимодействие.

«Локомотив» по праву считается аутсайдером этого противостояния, хотя в матчах против испанского клуба москвичи надежно оборонялись. Предлагаем заиграть ставку на ТМ (4) с коэффициентом 1.56 по линии букмекерской конторы Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.276.2110.55
BetCity 1.25 6.90 11.00
Fonbet 1.27 6.20 9.70
Мелбет 1.31 6.65 9.60
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Все комментарии
shur
shur
вчера в 11:14
...4:0 бундеса!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 07:50
Жаль мне Локомотив. Укатают
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:47
Локо без шансов...
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