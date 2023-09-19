«Бавария» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (20.09.2023)

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вчера, 16:28

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Рискнуть на победу «Манчестер Юнайтед» можно по коэффициенту 6, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.7.

Форма команд

«Бавария» очень мощно выступает в групповых турнирах Лиги Чемпионов, а особенно на своем поле. У команды есть проблемы в обороне, но их вполне компенсирует высокая результативность. В Бундеслиге чемпион Германии делит первое место с «Байером», уступая ему лишь по разнице забиты и пропущенных мячей. В прошлом туре «Бавария» сыграла вничью с тем же «Байером» (2:2), а ранее вырвала победу на выезде у «Боруссии» М (2:1).

«Манчестер Юнайтед» начал свой сезон в АПл очень невыразительно. Команда смогла за пять туров набрать лишь шесть очков и занимает низкое 13 место в турнирной таблице. В выездной встрече с «Баварией» у англичан будет изначально мало шансов на успех, поэтому даже ничья в Мюнхене сможет полностью удовлетворить гостей. В последних двух встречах «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» и «Арсеналу» с одинаковым счетом (1:3).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах

«Бавария» выиграла семь из десяти последних поединков во всех турнирах

«Бавария» выиграла три из пяти последних матчей с «Манчестер Юнайтед»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Бавария» очень редко отдает победы на своем поле в Лиге Чемпионов и в этот раз шансы на их победу очень велики. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.