«Бавария» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (20.09.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Рискнуть на победу «Манчестер Юнайтед» можно по коэффициенту 6, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.8.
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сегодня, 22:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.7.
Форма команд
«Бавария» очень мощно выступает в групповых турнирах Лиги Чемпионов, а особенно на своем поле. У команды есть проблемы в обороне, но их вполне компенсирует высокая результативность. В Бундеслиге чемпион Германии делит первое место с «Байером», уступая ему лишь по разнице забиты и пропущенных мячей. В прошлом туре «Бавария» сыграла вничью с тем же «Байером» (2:2), а ранее вырвала победу на выезде у «Боруссии» М (2:1).
«Манчестер Юнайтед» начал свой сезон в АПл очень невыразительно. Команда смогла за пять туров набрать лишь шесть очков и занимает низкое 13 место в турнирной таблице. В выездной встрече с «Баварией» у англичан будет изначально мало шансов на успех, поэтому даже ничья в Мюнхене сможет полностью удовлетворить гостей. В последних двух встречах «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» и «Арсеналу» с одинаковым счетом (1:3).
Информация для ставок
- «Манчестер Юнайтед» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах
- «Бавария» выиграла семь из десяти последних поединков во всех турнирах
- «Бавария» выиграла три из пяти последних матчей с «Манчестер Юнайтед»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Бавария» очень редко отдает победы на своем поле в Лиге Чемпионов и в этот раз шансы на их победу очень велики. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.