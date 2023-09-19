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«Бавария» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (20.09.2023)

вчера, 16:28
Киммих Йозуа

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Рискнуть на победу «Манчестер Юнайтед» можно по коэффициенту 6, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.485.036.45
Лига Ставок 1.49 5.20 6.40
Pari 1.47 5.10 6.70

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.7.

Форма команд

«Бавария» очень мощно выступает в групповых турнирах Лиги Чемпионов, а особенно на своем поле. У команды есть проблемы в обороне, но их вполне компенсирует высокая результативность. В Бундеслиге чемпион Германии делит первое место с «Байером», уступая ему лишь по разнице забиты и пропущенных мячей. В прошлом туре «Бавария» сыграла вничью с тем же «Байером» (2:2), а ранее вырвала победу на выезде у «Боруссии» М (2:1).

«Манчестер Юнайтед» начал свой сезон в АПл очень невыразительно. Команда смогла за пять туров набрать лишь шесть очков и занимает низкое 13 место в турнирной таблице. В выездной встрече с «Баварией» у англичан будет изначально мало шансов на успех, поэтому даже ничья в Мюнхене сможет полностью удовлетворить гостей. В последних двух встречах «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» и «Арсеналу» с одинаковым счетом (1:3).

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах
  • «Бавария» выиграла семь из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Бавария» выиграла три из пяти последних матчей с «Манчестер Юнайтед»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Бавария» очень редко отдает победы на своем поле в Лиге Чемпионов и в этот раз шансы на их победу очень велики. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.45 2.27 1.68
Лига Ставок 2.29 1.64
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:29
Вроде бы вполне законно выглядит здесь немецкая Бавария фаворитом. Которая на своем поле до сих пор может наказать практически любого оппонента, осмелившегося явиться к ней в гости. Но, лично мне совсем не понравилась именно оборонительная игра мюнхенского ФК Голливуд в предшествующем домашнем матче с Байером. Где леверкузенцы свободно могли забивать не менее 5-ти голов, а то и больше. В связи с чем все-таки попробую тут сделать ставочный крен как раз в сторону повышенной результативности, минуя при этом конечный итог. Так как Бавария и Манчестер Юнайтед, с их классным выступлением в атаке и провалами в защите, наверняка сподобятся на пробитие тотала больше 3.5 за серьезный коэффициент.
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