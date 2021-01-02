«Бавария» — «Майнц»: прогноз на матч Бундеслиги (03.01.2021)

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02 января 2021, 09:35

В заключительном матче 14-го тура чемпионата Германии сыграют «Бавария» и «Майнц». Мы проанализировали линию букмекеров и предложили свой прогноз на игру.

Ставки букмекеров

У букмекеров практически нет сомнений в том, что «Бавария» возьмет три очка в этой встрече. Ставки на победу хозяев БК Мелбет принимает по коэффициенту 1.13. На ничью выставлена котировка 11.00, а победа «Майнца» идет за 22.00.

Базовый показатель результативности на эту игру установлен на отметке (3,5) гола. Ставки с условием «больше» принимаются с котировкой 1.61, меньше – 2.46.

Форма команд

Перед короткой паузой «Бавария» вернула себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Германии. Гол Роберта Левандовски позволил мюнхенскому клубу вырвать гостевую победу у «Байера», которого действующий чемпион опустил на второе место в рейтинге.

В шести домашних поединках Бундеслиги «Бавария» одержала четыре победы и два раза сыграла вничью, забив в этих встречах 23 гола.

«Майнц», вероятнее всего, во втором круге будет вести борьбу за выживание. На паузу команда ушла на предпоследнем месте в рейтинге, одержав только одну победу. В последнем туре «карнавальщики» уступили на своем поле «Вердеру». Это поражение стало девятым для «Майнца» в текущей кампании.

Информация для ставок

• В 13 из 15 матчей «Баварии» сыграла ставка на ТБ (2,5)

• «Бавария» не проигрывала в 16 прошлых матчах на своем поле

• «Майнц» не забивал голов в трех прошлых играх Бундеслиги

• «Майнц» не побеждал в 13 матчах подряд

Прогноз

После короткой паузы «Бавария» попробует укрепиться на лидирующей позиции Бундеслиги. Соперник в лице кризисного «Майнца» вряд ли станет помехой для мюнхенского гранда, который дома преимущественно громит своих оппонентов.

Предлагаем ставку на победу «Баварии» с форой минус два гола по коэффициенту 1.70 в БК Мелбет.