«Бавария» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (21.01.2024)

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вчера, 08:58

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.09. Рискнуть на победу «Вердера» можно по коэффициенту 27, а выбрать в линии ничью предлагают за 9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 4.5 можно взять по 1.65. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.02.

Форма команд

«Бавария» продолжает преследовать «Байер» в Бундеслиге, но конкурент пока не ошибается и держит чемпиона Германии на расстоянии. Сейчас клуб занимает второе место с 41 баллом и отстает от лидера на семь пунктов, но имеет две игры в запасе. Мало кто сомневается, что на своем поле мюнхенские футболисты добьются победы. Два последних поединка «Баварии» завершились крупной победой над «Хоффенхаймом» (3:0) и товарищеской ничьей с «Базелем» (1:1).

«Вердер» не может выиграть уже несколько матчей и скатился вниз турнирной таблицы. Клуб из Бремена занимает 14 место с 17 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. Впереди команду ждет один из сложнейших поединков сезона, где футболисты постараются достойно смотреться на фоне бессменного чемпиона Германии. В прошлом туре «Вердер» сыграл вничью с «Бохумом» (1:1), а ранее проиграл в товарищеской встреча «Айнтрахту» Брауншвейг (1:3).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла семь матчей из десяти последних матчей во всех турнирах

«Вердер» играет без побед на протяжении последних четырех поединков

«Бавария» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Вердера»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» будет играть в полную силу и постарается уже в первом тайме решить вопрос о победителе. Сделать ставку на успех «Баварии» с форой (-1.5) в первом тайме можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.18.