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«Бавария» — «Вольфсбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (16.12.2020)

вчера, 07:34

«Бавария» и «Вольфсбург» сойдутся в очном противостоянии в рамках 12-го тура Бундеслиги. Представляем прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.365.658.58
BetCity 1.36 5.50 8.40
Fonbet 1.33 5.60 8.50
Мелбет 1.36 5.80 9.10

Ставки букмекеров

В линиях букмекеров на этот матч обошлось без сюрпризов: «Бавария» — очевидный фаворит встречи. Компания Мелбет предлагает за победу хозяев коэффициент 1.34. Сделать ставку на триумф «Вольфсбурга» можно за 9.30, а ничья представлена коэффициентом 6.10.

Минимум четыре забитых гола ожидают букмекеры от противостояния в Мюнхене. За ставку на ТБ (3,5) предложен коэффициент 1.88, а ТМ (3,5) можно сыграть за 2.08.

Форма команд

«Бавария» много очков растеряла в последних турах. По этой причине команда опустилась на вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Германии. После ничейного матча дома против «Лейпцига» (3:3) подопечные Ханса-Дитера Флика не смогли сломить сопротивление «Униона» в Берлине (1:1).

«Вольфсбург» базируется на четвертом месте в рейтинге Бундеслиги. У команды еще нет поражений в текущем сезоне – пять побед и шесть ничьих. 11 декабря «волки» принимали дома «Айнтрахт», который они обыграли со счетом 2:1. Перед этим гости предстоящей встречи сыграли вничью на выезде с «Кельном» (2:2).

Информация для ставок

  • «Бавария» выиграла 22 из 23 прошлых домашних матчей с «Вольфсбургом»
  • «Бавария» не проигрывала в 15 предыдущих домашних поединках Бундеслиги
  • «Вольфсбург» не уступал в 11 прошлых встречах чемпионата Германии
  • В трех прошлых матчах «Вольфсбурга» в Бундеслиге сыграла ставка на ТБ (2,5)
  • В 6 из 7 предыдущих очных встреч команд забивалось минимум три гола

Прогноз

После двух ничьих подряд «Бавария» намерена вернуть себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Германии. Для этого мюнхенской команде нужно победить дома непростого соперника, который еще не уступал в Бундеслиге.

Полагаем, что команды сыграют в открытый футбол и суммарно забьют минимум четыре гола. В букмекерской конторе Мелбет ставку на ТБ(3,5) можно сделать по коэффициенту 1.88.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.365.658.58
BetCity 1.36 5.50 8.40
Fonbet 1.33 5.60 8.50
Мелбет 1.36 5.80 9.10
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sv_1969
sv_1969
вчера в 10:52
Тяжёлый матч для Баварии
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