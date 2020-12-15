«Бавария» — «Вольфсбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (16.12.2020)

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вчера, 07:34

«Бавария» и «Вольфсбург» сойдутся в очном противостоянии в рамках 12-го тура Бундеслиги. Представляем прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

В линиях букмекеров на этот матч обошлось без сюрпризов: «Бавария» — очевидный фаворит встречи. Компания Мелбет предлагает за победу хозяев коэффициент 1.34. Сделать ставку на триумф «Вольфсбурга» можно за 9.30, а ничья представлена коэффициентом 6.10.

Минимум четыре забитых гола ожидают букмекеры от противостояния в Мюнхене. За ставку на ТБ (3,5) предложен коэффициент 1.88, а ТМ (3,5) можно сыграть за 2.08.

Форма команд

«Бавария» много очков растеряла в последних турах. По этой причине команда опустилась на вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Германии. После ничейного матча дома против «Лейпцига» (3:3) подопечные Ханса-Дитера Флика не смогли сломить сопротивление «Униона» в Берлине (1:1).

«Вольфсбург» базируется на четвертом месте в рейтинге Бундеслиги. У команды еще нет поражений в текущем сезоне – пять побед и шесть ничьих. 11 декабря «волки» принимали дома «Айнтрахт», который они обыграли со счетом 2:1. Перед этим гости предстоящей встречи сыграли вничью на выезде с «Кельном» (2:2).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла 22 из 23 прошлых домашних матчей с «Вольфсбургом»

«Бавария» не проигрывала в 15 предыдущих домашних поединках Бундеслиги

«Вольфсбург» не уступал в 11 прошлых встречах чемпионата Германии

В трех прошлых матчах «Вольфсбурга» в Бундеслиге сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) В 6 из 7 предыдущих очных встреч команд забивалось минимум три гола

Прогноз

После двух ничьих подряд «Бавария» намерена вернуть себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Германии. Для этого мюнхенской команде нужно победить дома непростого соперника, который еще не уступал в Бундеслиге.