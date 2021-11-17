«Байер» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (20.11.2021)

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17 ноября 2021, 17:58

В 12-м туре чемпионата Германии «Бохум» приедет в гости к «Байеру» из Леверкузена. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу 1.38 в букмекерской конторе Мелбет. Игроки, которые верят в победу «Бохума», могут поставить по коэффициенту 8. Коэффициент на ничью составляет 4.9.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.87, а низовой исход (ТМ 3) оценивается по коэффициенту 1.89. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Байер» после хорошего старта сезона уже несколько поединков не может одержать победу, что повлияло на потерю нескольких позиций в Бундеслиге. На данный момент «фармацевты» занимают шестое место с 18 очками и отстают от лидера на 10 баллов. В предстоящем матче с новичком главного немецкого чемпионата коллектив может поправить свое турнирное положение в случае победы. Последние два матча «Байера» в Бундеслиге завершились ничьей с «Гертой» (1:1) и домашним поражением от «Вольфсбурга» (0:2).

«Бохум» только вышел в Бундеслигу, но старается держаться ближе к середине таблицы, чтобы не подвергать себя опасности уже через год опуститься в низший дивизион. Команда смогла набрать 13 очков в 11 матчах и в предстоящем матче может пополнить свой счет в случае успеха. В прошлой встрече «Бохум» обыграл на своем поле «Хоффенхайм» (2:0), а ранее уступил «Боруссии» М (1:2).

Информация для ставок

«Бохум» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Байер» смог одержать только четыре победы из последних десяти поединков во всех турнирах

Восемь из десяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Пять последних матчей между клубами на поле «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» находится не в лучших физических кондициях, и матч для футболистов из Леверкузена сложится непросто. Предполагаем, что оба коллектива смогут минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.