«Байер» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (25.01.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Бохума» могут поставить за 6.9. Коэффициент на ничью составляет 4.8.
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сегодня, 22:30
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.65, в то время как низовой исход оценивается по 2.3. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Байер» выиграл последние туры Бундеслиги и понемногу выравнивает ситуацию в Бундеслиге. «Фармацевты» занимают девятое место с 21 баллом и отстает всего на один балл от ближайшего соперника. В прошлом туре команда смогла удержать победу с «Боруссией» М на выезде (3:2), а ранее в товарищеском матче обыграл «Копенгаген» (1:0). Матч с «Бохумом» обещает быть интересным и напряженным.
«Бохум» набрал девять очков в последних трех турах чемпионата Германии, что является отличным результатом для коллектива, который вынужден бороться за выживание. Сейчас коллектив ждет очень сложное испытание на выезде и любые очки станут хорошим достижением для гостей. В прошлом туре «Бохум» обыграл на своем поле «Герту» (3:1), а в товарищеском матче сыграл вничью с «Люценрном» (1:1).
Информация для ставок
- «Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из шести выездных матчей «Бохума» за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Байер» выиграл три из пяти последних матчей с «Бохумом»
Прогноз
«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, который явно ниже классом. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу команды из Леверкузена с форой (-1.5) по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Лига Ставок.