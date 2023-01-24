«Байер» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (25.01.2023)

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вчера, 21:19

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Бохума» могут поставить за 6.9. Коэффициент на ничью составляет 4.8.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.65, в то время как низовой исход оценивается по 2.3. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Байер» выиграл последние туры Бундеслиги и понемногу выравнивает ситуацию в Бундеслиге. «Фармацевты» занимают девятое место с 21 баллом и отстает всего на один балл от ближайшего соперника. В прошлом туре команда смогла удержать победу с «Боруссией» М на выезде (3:2), а ранее в товарищеском матче обыграл «Копенгаген» (1:0). Матч с «Бохумом» обещает быть интересным и напряженным.

«Бохум» набрал девять очков в последних трех турах чемпионата Германии, что является отличным результатом для коллектива, который вынужден бороться за выживание. Сейчас коллектив ждет очень сложное испытание на выезде и любые очки станут хорошим достижением для гостей. В прошлом туре «Бохум» обыграл на своем поле «Герту» (3:1), а в товарищеском матче сыграл вничью с «Люценрном» (1:1).

Информация для ставок

«Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести выездных матчей «Бохума» за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Байер» выиграл три из пяти последних матчей с «Бохумом»

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, который явно ниже классом. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу команды из Леверкузена с форой (-1.5) по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Лига Ставок.