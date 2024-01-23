«Байер» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (27.01.2024)

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вчера, 16:25

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.27 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Боруссии» М могут поставить за 9.5. Коэффициент на ничью составляет 6.2.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.95, в то время как низовой исход оценивается по 1.85. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Байер» отлично справляется со всеми проблемами, которые ждут их как лидера Бундеслиги и научился побеждать на последних минутах. Команда лидирует и набрала уже 48 баллов, что на семь пунктов больше, чем у «Баварии», которая провела на один поединок меньше. В случае победы клуб из Леверкузена как минимум сохранит свой отрыв от чемпиона страны. Два последних матча «Байера» завершились победами на последних секундах с «Аугсбургом» (1:0) и «РБ Лейпциг» (3:2).

«Боруссия» М показывает средине результаты и все еще далека от борьбы за высокие места в Бундеслиге. Перед стартом очередного тура коллектив идет лишь на 12 месте с 20 баллами и отстает сразу от двух соперников всего на один пункт. Сложно сказать, за счет чего гостям удалось бы удержать лидера Бундеслиги в этой встрече. В прошлом туре «Боруссия» М проиграла на своем поле «Аугсбургу» (1:2), а ранее переиграла «Штутгарт» (3:1).

Информация для ставок

«Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть последних матчей «Боруссии» М завершились исходом «обе забьют»

«Байер» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Боруссией» М

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, но вполне вероятно может и пропустить. Предлагаем поверить в результативный футбол и сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.