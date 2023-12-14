«Байер» — «Мольде». Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 1.35. Успех «Мольде» оценивается по коэффициенту 7.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 5.4.
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5 : 1
завершен
вчера, 20:45
На результативный матч с исходом ТБ 3.5 можно поставить по коэффициенту 2.08. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.75. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.68.
Форма команд
«Байер» показал максимальный результат в первых пяти турах и набрал 15 очков, поэтому на последний поединок не имеет турнирной мотивации в отличие от соперника. Клуб из Леверкузена на данный момент сосредоточен на борьбе за лидерство в Бундеслиге. В двух прошлых поединках «Байер» сыграл вничью на выезде со «Штутгартом» (1:1) и одолел «Падерборн» (3:1).
«Мольде» смог набрать семь очков за пять туров, но уступает «Карабаху» по личным встречам и вынужден надеяться на осечку соперника, а сам побеждать лидера на его поле. Такие варианты маловероятны, но клуб из Норвегии может продолжить свои выступления в Лиге Конференций, ведь аутсайдер группы «Хеккен» и вовсе не набирал очков. В прошлом туре чемпионата «Мольде» обыграл на выезде «Буде/Глимт» (1:0), а ранее поделил очки с «ХамКам» (1:1).
Информация для ставок
- «Байер» не проигрывает более 20 матчей подряд во всех турнирах
- «Мольде» выиграл три последних выездных поединка во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей «Мольде» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Байер» является фаворитом в этом противостоянии, но наверняка тренерский штаб даст некоторым лидерам отдохнуть. Предлагаем не рисковать и сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.