«Байер» — «Мольде». Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

1702530570

вчера, 08:09

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 1.35. Успех «Мольде» оценивается по коэффициенту 7.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 5.4.

На результативный матч с исходом ТБ 3.5 можно поставить по коэффициенту 2.08. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.75. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Байер» показал максимальный результат в первых пяти турах и набрал 15 очков, поэтому на последний поединок не имеет турнирной мотивации в отличие от соперника. Клуб из Леверкузена на данный момент сосредоточен на борьбе за лидерство в Бундеслиге. В двух прошлых поединках «Байер» сыграл вничью на выезде со «Штутгартом» (1:1) и одолел «Падерборн» (3:1).

«Мольде» смог набрать семь очков за пять туров, но уступает «Карабаху» по личным встречам и вынужден надеяться на осечку соперника, а сам побеждать лидера на его поле. Такие варианты маловероятны, но клуб из Норвегии может продолжить свои выступления в Лиге Конференций, ведь аутсайдер группы «Хеккен» и вовсе не набирал очков. В прошлом туре чемпионата «Мольде» обыграл на выезде «Буде/Глимт» (1:0), а ранее поделил очки с «ХамКам» (1:1).

Информация для ставок

«Байер» не проигрывает более 20 матчей подряд во всех турнирах

«Мольде» выиграл три последних выездных поединка во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Мольде» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Байер» является фаворитом в этом противостоянии, но наверняка тренерский штаб даст некоторым лидерам отдохнуть. Предлагаем не рисковать и сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.