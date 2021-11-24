«Байер» — «Селтик». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

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24 ноября 2021, 17:05

В пятом туре Лиги Европы «Байер» сыграет с «Селтиком». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на его победу составляет 1.51. Успех «Селтика» оценивается по коэффициенту 6.1 в букмекерской конторе Мелбет. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.8.

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.88. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.8. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Байер» не очень уверенно выступает в чемпионате. Тем не менее, клуб уверенно лидирует в группе Лиги Европы, где набрал уже 10 очков. Победа в предстоящем поединке гарантирует первое место в группе и выход сразу в 1/8 финала турнира. Последние две спаренные встречи с «Бетисом» в Лиге Европы закончились со счетом (1:1, 0:4).

«Селтик» после двух побед над аутсайдером смог вернуться в борьбу за выход в плей-офф, однако его ждет выездная встреча с лидером группы, в которой необходимо брать очки. Сейчас коллектив идет на третьем месте с семью очками и постарается не сильно отстать от «Бетиса», чтобы сохранить интригу до очной встречи в последнем туре. В Лиге Европы «Селтик» дважды обыграл «Ференцварош» (3:2, 2:0).

Информация для ставок

«Селтик» не проигрывает девять матчей подряд во всех турнирах

Три из четырех последних матчей «Байера» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Байер» выиграл только два из пяти последних матчей на своем поле, а в трех потерпел поражения

Прогноз

«Байер» хорошо выступает в Лиге Европы и непременно постарается досрочно заработать первое место в группе. Предполагаем, что шотландский клуб не сможет оказать достойной конкуренции. Сделать ставку на победу «Байера» можно по коэффициенту 1.51 в букмекерской конторе Мелбет.