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«Байер» — «Селтик». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

24 ноября 2021, 17:05

В пятом туре Лиги Европы «Байер» сыграет с «Селтиком». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Лига Европы 2021/2022
Байер
Селтик
3 : 2
завершен
25 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.475.006.25
Мелбет 1.61 4.30 5.64
1XBET 1.52 4.78 6.75
BetBoom 1.57 4.69 5.39

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на его победу составляет 1.51. Успех «Селтика» оценивается по коэффициенту 6.1 в букмекерской конторе Мелбет. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.8.

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.88. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.8. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Байер» не очень уверенно выступает в чемпионате. Тем не менее, клуб уверенно лидирует в группе Лиги Европы, где набрал уже 10 очков. Победа в предстоящем поединке гарантирует первое место в группе и выход сразу в 1/8 финала турнира. Последние две спаренные встречи с «Бетисом» в Лиге Европы закончились со счетом (1:1, 0:4).

«Селтик» после двух побед над аутсайдером смог вернуться в борьбу за выход в плей-офф, однако его ждет выездная встреча с лидером группы, в которой необходимо брать очки. Сейчас коллектив идет на третьем месте с семью очками и постарается не сильно отстать от «Бетиса», чтобы сохранить интригу до очной встречи в последнем туре. В Лиге Европы «Селтик» дважды обыграл «Ференцварош» (3:2, 2:0).

Информация для ставок

  • «Селтик» не проигрывает девять матчей подряд во всех турнирах
  • Три из четырех последних матчей «Байера» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Байер» выиграл только два из пяти последних матчей на своем поле, а в трех потерпел поражения

Прогноз

«Байер» хорошо выступает в Лиге Европы и непременно постарается досрочно заработать первое место в группе. Предполагаем, что шотландский клуб не сможет оказать достойной конкуренции. Сделать ставку на победу «Байера» можно по коэффициенту 1.51 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.39 1.23 2.58 1.54 2.02 1.85
Мелбет 2.58 1.53
1XBET 3.48 1.33
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Все комментарии
nxkxbnqgj9w5
nxkxbnqgj9w5
24 ноября в 22:16
Футбольный клуб Байер (Леверкузен) выиграет матч.
j7rgdvmm292w
j7rgdvmm292w
24 ноября в 19:53
Футбольный клуб Байер (Леверкузен) одержит победу.
shlomo
shlomo
24 ноября в 18:19
Хозяева выиграют...
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