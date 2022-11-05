«Байер» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (06.11.2022)

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вчера, 14:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Байер». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Униона» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Байер» по итогам группового турнира Лиги Чемпионов смог занять третьем место в группе и пробиться в Лигу Европы. Тем не менее, команда очень плохо выступает в Бундеслиге и перед стартом очередного тура занимает 16 место с 12 баллами, находясь в зоне вылета. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Байер» сыграл вничью с «Брюгге» (0:0), а ранее в чемпионате уступил на выезде «РБ Лейпциг» (0:2).

«Унион» в прошлом матче только на последней минуте вырвал победу у «Боруссии» М (2:1), чем сохранил лидерство в Бундеслиге. Сейчас коллектив имеет 26 набранных баллов, что на один больше, чем у Баварии, и команде все тяжелее удерживать свое преимущество. В матче Лиги Европы «Унион» обыграл на выезде «Юнион Сент-Жиллуаз» и вышел в плей-офф со второго места.

Информация для ставок

«Байер» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Унион» одержал победы в восьми из десяти последних встречах во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Три последних матча команд завершились ничейным результатом

Прогноз

Предполагаем, что в этом противостоянии несколько больше шансов на победу у «Униона». Коллектив начнет игру первым номером и постарается с первых минут захватить преимущество. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.