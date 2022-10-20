«Байер» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (22.10.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Вольфсбурга», могут поставить по 4.5. Коэффициент на ничью составляет 4.2.
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завтра, 16:30
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.6, в то время как низовой исход (ТМ 2.5) оценивается по 2.35. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.
Форма команд
«Байер» не может выйти из кризисного состояния и редкие успехи в Бундеслиге не помогли команде даже покинуть зону вылета. «Фармацевты» набрали восемь очков, что позволяет им занимать 16 место и на данный момент работа Хаби Алонсо в качестве главного тренера еще не принесла результатов. Два последних матча «Байера» завершились разгромом от «Айнтрахта» Ф (1:5) в Бундеслиге и крупным поражением от «Порту» в Лиге Чемпионов (0:3).
«Вольфсбург» проиграл только один матч в пяти последних турах чемпионата Германии и стремится подняться как можно выше в турнирной таблице. Сейчас команда заработала только 10 баллов и опережает зону вылета на два пункта. В прошлом туре «Вольфсбург» обыграл в кубке Германии «Айнтрахт» Б (2:10, а ранее в чемпионате сыграл вничью с «Боруссией» М (2:2).
Информация для ставок
- «Байер» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- «Вольфбсург» выиграл шесть поединков из десяти последних на выезде во всех турнирах
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Байер» проиграл три из пяти последних поединков с «Вольфсбургом»
Прогноз
На победу «Байера» надежды очень мало, ведь коллектив не радует своих болельщиков качественными результатами. Предлагаем сделать ставку Х2 на «Вольфсбург» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.