«Байер» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (22.10.2022)

1666274204

вчера, 16:56

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Вольфсбурга», могут поставить по 4.5. Коэффициент на ничью составляет 4.2.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.6, в то время как низовой исход (ТМ 2.5) оценивается по 2.35. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Байер» не может выйти из кризисного состояния и редкие успехи в Бундеслиге не помогли команде даже покинуть зону вылета. «Фармацевты» набрали восемь очков, что позволяет им занимать 16 место и на данный момент работа Хаби Алонсо в качестве главного тренера еще не принесла результатов. Два последних матча «Байера» завершились разгромом от «Айнтрахта» Ф (1:5) в Бундеслиге и крупным поражением от «Порту» в Лиге Чемпионов (0:3).

«Вольфсбург» проиграл только один матч в пяти последних турах чемпионата Германии и стремится подняться как можно выше в турнирной таблице. Сейчас команда заработала только 10 баллов и опережает зону вылета на два пункта. В прошлом туре «Вольфсбург» обыграл в кубке Германии «Айнтрахт» Б (2:10, а ранее в чемпионате сыграл вничью с «Боруссией» М (2:2).

Информация для ставок

«Байер» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Вольфбсург» выиграл шесть поединков из десяти последних на выезде во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Байер» проиграл три из пяти последних поединков с «Вольфсбургом»

Прогноз

На победу «Байера» надежды очень мало, ведь коллектив не радует своих болельщиков качественными результатами. Предлагаем сделать ставку Х2 на «Вольфсбург» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.