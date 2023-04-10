«Байер» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз на матч Лиги Европы (13.04.2023)

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сегодня, 11:56

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Юнион Сент-Жиллуаз» могут поставить за 5.4. Коэффициент на ничью составляет 4.2.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.75, в то время как низовой исход оценивается по 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Байер» достаточно уверенно проходил предыдущие стадии и сейчас по результатам жеребьевки встретится с соперником из Бельгии. Несмотря на то, что букмекеры отдают большое предпочтение «фармацевтам», противостояние вряд ли пройдет очень легко, а место в полуфинале нужно будет завоевать. В чемпионате команда занимает шестое место с 43 баллами, а два последних поединка выиграл у «Айнтрахта» (3:1) и «Шальке» (3:0).

«Юнион Сент-Жиллуаз» проводит отличный евросезон, как для команды, которая является новичком в таких турнирах. Тем не менее, четвертьфинал уже является хорошим достижением и матчи с «Байером» не будут сильно давить на бельгийцев. Во внутреннем первенстве коллектив идет на втором месте с 69 баллами и всего на два пункта отстает от лидера. В прошлом туре «Юнион Сент-Жиллуаз» сыграл вничью с «Гентом» (1:1), а ранее на своем стадионе переиграл «Сент-Трюйден» (2:1).

Информация для ставок

«Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Юнион Сент-Жиллуаз» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

Пять из шести последних матчей немецкого клуба на своем стадионе завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды играют достаточно результативно, и мы предполагаем, что они смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.