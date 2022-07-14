«Гомель» — «Минск». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (15.07.2022)

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14 июля 2022, 10:53

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой встречи букмекеры считают «Гомель». Победа хозяев в линии конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 2.28, на ничью можно поставить по цене 3.10, а победа «Минска» доступна по котировке 3.25.

Линия, которую букмекер выставил на голы, выглядит равноценной. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) мячей идут с одинаковыми коэффициентами 1.87.

Форма команд

«Гомель» поднялся на шестое место рейтинга, выдав серию из семи туров без поражений. После победы над «Неманом» (3:0), которая стала для команды шестой в сезоне, была зафиксирована ничья на поле «Энергетика» (0:0).

Выделим, что в шести домашних матчах чемпионата футболисты «Гомеля» сыграли без компромиссов, одержав четыре победы при двух поражениях. Общий счет этих поединков 8:4 в пользу хозяев поля.

«Минск» после двух поражений кряду смог заработать четыре очка. Столичная команда отметилась седьмой победой в лиге, обыграв в гостях «Днепр» (4:2), а также разошлась миром на домашней арене с лидером турнирной таблицы БАТЭ (2:2). Благодаря этим успехам минский клуб обосновался на пятой строчке рейтинга.

Информация для ставок

«Гомель» не проигрывал в 3 прошлых официальных матчах с «Минском» — 2 победы и ничья

«Гомель» выиграл 4 из прошлых 5 домашних матчей с «Минском»

«Минск» проиграл 3 из последних 4 гостевых матчей чемпионата Беларуси

Прогноз

«Минск» неважно провел последние гостевые матчи чемпионата, а у «Гомеля» наметилась стабильность. Поэтому, рекомендуем сыграть нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Лига Ставок.