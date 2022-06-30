«Гомель» — «Неман». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (03.07.2022)

1656582582

30 июня 2022, 12:49

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на эту игру выглядит так: победа «Гомеля» доступна по коэффициенту 3.15, за ничью выставлена цена 3.30, а победу «Немана» можно сыграть по котировке 2.23. Как видим, у гостей статус умеренного фаворита.

Если рассматривать ставки на голы, то здесь перевес на стороне низового исхода. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по коэффициенту 1.79, ТБ (2,5) – 1.96.

Форма команд

«Гомель» одержал пятую победу в прошлом туре чемпионата Беларуси. Клуб из одноименного города успешно принял на домашней арене «Торпедо-БелАЗ» (1:0). Этой викторией хозяева предстоящей игры продлили серию без поражений в Высшей лиге до пяти поединков.

«Неман» опережает предстоящего соперника по дополнительным показателям, находясь на седьмой строчке рейтинга. В предыдущем туре лиги команда шестой раз в сезоне сыграла вничью, разделив очки на домашней арене с БАТЭ (0:0).

Информация для ставок

«Гомель» выиграл 4 из прошлых 5 матчей на своем поле

«Неман» не побеждал в 6 из 8 гостевых матчей этого сезона

«Гомель» не пропускал больше одного гола в 5 предыдущих поединках

Прогноз

С учетом домашней успешности и стабильности «Гомеля», рекомендуем поставить на двойной шанс хозяев поля. Пари на 1Х букмекерской конторе Лига Ставок можно заключить по коэффициенту 1.60.