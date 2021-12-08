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«Белененсеш» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.12.2021)

вчера, 21:46

В рамках очередного тура чемпионата Португалии очную встречу проведут «Белененсеш» и «Эшторил». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 4.60 3.30 1.87
Мелбет 4.50 3.32 1.91

Ставки букмекеров

В данном противостоянии симпатии букмекеров на стороне гостей. Ставки на победу «Эшторила» компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.89. За ничейный исход предложена коэффициент 3.32, а победа «Белененсеша» идет по котировке 4.55.

Форма команд

Вспышка COVID-19 не позволяла «Белененсешу» набрать очки в последних турах чемпионата Португалии. В отсутствии ключевых футболистов команда последовательно уступила «Портимоненси» (0:2) и «Бенфике» (0:7), оставшись на последнем месте турнирной таблице.

«Эшторил» не побеждал в четырех предыдущих турах португальского чемпионата. На данный момент «Эшторил» замыкает первую пятерку рейтинга лиги, набрав 21 балл.

Информация для ставок

• В 4 предыдущих гостевых матчах «Эшторила» в лиге сыграла ставка ТМ (2,5)
• «Белененсеш» не побеждал в 12 из прошлых 13 матчей чемпионата
• Команды не забивали больше двух голов в 3 из прошлых 5 очных встреч

Прогноз

«Белененсеш» вынужден действовать с оглядкой на защиту, а «Эшторил» не отличается результативностью в гостевых поединках. Поэтому рекомендуем ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 1.68 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.68 2.31
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